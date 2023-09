Netto-Null-Ziel Die Klimaschutzstrategie steht – unklar bleibt, wie Basel-Stadt die Ziele erreichen will Basel-Stadt muss bis 2037 klimaneutral werden. Das hat die Stimmbevölkerung vor Jahresfrist entschieden. Nun hat die Regierung ihre Klimaschutzstrategie vorgelegt. Die Ziele sind ambitioniert. Wie diese erreicht werden können, ist allerdings noch nicht klar.

Regierungspräsident Beat Jans (SP), Baudirektorin Esther Keller (GLP) und Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) präsentierten am Freitag die kantonale Klimaschutzstrategie. Bild: Kenneth Nars

Bis 2037 darf der Kanton Basel-Stadt auf seinem Gebiet nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als der Atmosphäre gleichzeitig entzogen und langfristig gespeichert werden können. Das hat die Basler Stimmbevölkerung entschieden, als sie im November 2022 den Gegenvorschlag zur Klimagerechtigkeitsinitiative angenommen hat.

Jetzt hat der Regierungsrat die entsprechende Klimaschutzstrategie «Netto-Null 2037» vorgelegt. Darin werden für diverse Handlungsfelder messbare Ziele definiert, wie etwa die Reduktion des Autoverkehrs oder der Ersatz von Öl- und Gasheizungen. Nicht enthalten sind hingegen konkrete Massnahmen. Diese will der Regierungsrat in einem nächsten Schritt als Aktionsplan Anfang 2024 ausarbeiten.

Will von Verzicht nichts wissen: Regierungspräsident Beat Jans

3,1 Tonnen CO 2 werden im Schnitt pro Person und Jahr im Kanton Basel-Stadt durch Abfall, Wohnen, Verkehr, Industrie und Gewerbe ausgestossen. Damit diese Emissionen bis 2037 auf ein Minimum reduziert werden können, setzt der Kanton auf einen Mix von Reduktion und Austausch: Weniger Autoverkehr bei gleichzeitigem Wechsel zu Elektromobilität, weniger Stromverbrauch und Ersatz fossiler Energieträger, weniger Abfall und Einfangen der Müllverbrennungsgase.

Von Verzicht will Regierungspräsident Beat Jans (SP) bei der Präsentation der Klimaschutzstrategie allerdings nicht sprechen. «Wir werden als Kanton eine Pionierrolle einnehmen», betont er stattdessen. «Das wird auch Innovation und Wertschöpfung nach Basel bringen.»

Das geht natürlich nicht ohne die Wirtschaft. Die soll deshalb möglichst nur profitieren. Spätestens da wird es jedoch knifflig. Denn der Regierungsrat will seine Ziele «verursachergerecht», «sozial gerecht» und «nachhaltig» umsetzen. Das bedeutet, die Kosten für die Umstellung auf Klimaneutralität sollen – unter Ausnahme vulnerabler Gruppen – von den Verursacherinnen und Verursachern der Emissionen getragen werden.

Schwieriger Spagat zwischen den verschiedenen Interessengruppen

Baudirektorin Esther Keller (GLP) formuliert es im Zusammenhang mit Recycling-Asphalt direkter: Da müsse vielleicht einmal darüber hinweggesehen werden, wenn der nicht perfekt sei. Keller fragt: «Sind wir bereit, auf einen gewissen Komfort zu verzichten?» Das seien öffentliche Debatten, die wir werden führen müssen.

Doch das ist nicht die einzige Streitfrage. Welchen Spagat die Regierung zwischen den verschiedenen Interessengruppen vollführen muss, wird an den Reaktionen deutlich: So mahnt beispielsweise die Basta davor, der Klimaschutz dürfe den Wohnschutz nicht aushebeln. Ausserdem ist die linke Partei überzeugt, der Fokus auf Mobilitätselektrifizierung verhindere eine «echte» Verkehrswende.

Spricht lieber über die Vorteile der angestrebten Klimaschutzwende: Bundesratskandidat Beat Jans. Bild: Kenneth Nars

Auf der Gegenseite betont der Basler Gewerbeverband, die Kosten für energetische Sanierungen müssten an die Mieterschaft weitergegeben werden dürfen. Zum Thema Verkehr schreibt der Verband, die Strasseninfrastruktur dürfe nicht derart stark zurückgebaut werden, dass das Gewerbe seinen Aufgaben nicht mehr nachkommen könne.

Bleibt ein letztes Problem: Das Erreichen der gesetzten Klimaschutzziele hängt auch von einer Technologie ab, die noch nicht entwickelt ist. Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) sagt: «Wenn wir die Technologie nicht haben, schaffen wir das Netto-Null-Ziel nicht.»

Beat Jans ist dennoch überzeugt: «Es ist so oder so der richtige Weg, auch wenn wir das Ziel nicht erreichen.» Immerhin ist Basel-Stadt in der Energieversorgung und Mobilität bereits auf gutem Weg. Jedenfalls da, wo der Kanton Einfluss nehmen kann.