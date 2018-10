Seit Ende August ist sie nun vollzählig, die Flotte der «semistationären Blitzanlagen». So werden die grossen, hellgrauen Radaranlagen auf Rädern offiziell genannt. In den Strassen fällt die Häufung der Anlagen auf: Bis vor kurzem gab es in Basel nur eine, mittlerweile sind es sechs. Dazu kommen sechs fixe Anlagen und drei mobile Geräte in Autos. Die semistationären Anlagen sind örtlich und zeitlich flexibel einsetzbar. Sie werden laut Kantonspolizei überall dort aufgestellt, wo eine erhöhte Tendenz zum Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit festgestellt wurde.