Neubau Am Basler Nonnenweg soll ein Kriseninterventionszentrum für männliche Jugendliche entstehen Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat ein Darlehen für einen Neubau am Nonnenweg. Entstehen soll eine neue Einrichtung für jugendliche Straftäter, da diejenige an der Missionsstrasse stark sanierungsbedürftig sei.

Jugendliche sollen in die Krisenintervention am Nonnenweg eingewiesen werden können. Symbolbild: Martin Ruetschi / Keystone

Das Darlehen über maximal 12,62 Millionen Franken soll der Stiftung AHBasel für einen Neubau am Nonnenweg gewährt werden, wie den Kurzmitteilungen aus der Regierung am Dienstag zu entnehmen ist. Die Stiftung betreibe an der Missionsstrasse eine Einrichtung zur Krisenintervention für männliche Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren.

Da die jetzige Liegenschaft stark sanierungsbedürftig und aus betrieblicher und sicherheitstechnischer Sicht für den pädagogischen Auftrag nicht mehr geeignet sei, soll das Darlehen für einen geplanten Neubau am Nonnenweg eingesetzt werden.