Neubau des Amts für Umwelt und Energie wird 2.35 Millionen teurer

Das baselstädtische Amt für Umwelt und Energie (AUE) bekommt seinen Vorzeige-Neubau an zentraler Lage: Ein bürgerliches Referendum gegen das 16-Millionen-Projekt scheiterte - so die Meldung damals im Juni 2016.

Massgeblich führte die Umsetzung der ökologischen Projektziele im Bereich des Holz-Beton-Tragewerks und der Fassade (ohne Photovoltaik) zu unerwartet hohen Mehrkosten. Aufgrund dieser Umstände hat der Regierungsrat zusätzliche 2.35 Millionen Franken für den Neubau bewilligt.

Derzeit wird der Rohnbau vollendet, im Herbst 2021 soll der Bau dann bezugsbereit sein. Das damalige Referendum führte zu zeitlichen Verzögerungen bei der Bauausführung. Gleichzeitig kann mittels der heute verfügbaren neusten Technik die Photovoltaikfassade rund 20 Prozent mehr Energie produzieren als ursprünglich errechnet. Da diese Photovoltaik-Zellen jedoch homogen schwarz bzw. dunkelblau sind – was eine komplett dunkle Fassade des Neubaus zur Folge hätte – muss die Oberfläche der Module mit entsprechenden Mehrkosten an das Stadtbild angepasst werden, so der Kanton am Mittwochmorgen.