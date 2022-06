Neubau Die Musik-Akademie wird zum kleinen Roche-Campus Das Institut wird um einen Neubau erweitert. Mäzenin Sabine Duschmalé-Oeri steuert einen «substanziellen Beitrag» dazu bei. Sie steht damit in bester Familientradition.

So soll der Neubau, der direkt auf der «Vera Oeri-Bibliothek» liegt, dereinst aussehen. Bild: Architecture Club/zVg

Gibt es einen Campus in Basel, der im architektonischen und städtebaulichen Gestus das Gegenteil des Roche-Areals im Wettstein mit seinen Türmen darstellt, so ist es die Musik-Akademie. Von aussen ist sie mehr oder weniger unsichtbar, versteckt in den Innenhöfen zwischen Leonhardsgraben, Leonhardstrasse und Steinengraben.

Und doch verbindet das Areal des Pharma-Multis viel mit der Musik-Akademie. Die Basler Talentschmiede für Musik des Mittelalters bis zur Neuzeit verfügt vor allem deshalb einen weltweit hervorragenden Ruf, weil sie seit Jahrzehnten in den Genuss des Mäzenatentums der Roche-Eigentümerfamilie kommt. Was mit Paul Sacher und seiner «Schola Cantorum» in den dreissiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann und sich mit Vera Oeri fortsetzte, geht nun mit Sabine Duschmalé-Oeri zur nächsten Generation über. Mit «einem substanziellen Betrag», so Akademie-Direktor Stephan Schmidt, unterstütze Duschmalé den Ausbau des Campus und die Erneuerung verschiedener bestehender Bauten.

Vier Basler Büros haben den Final erreicht

Insgesamt rechnen die Verantwortlichen mit einem Investitionsvolumen von 40 bis 50 Millionen Franken. Das Projekt nennen sie «Campus 2040». In dessen Zentrum steht ein Neubau, der auf der bestehenden «Vera Oeri-Bibliothek» zu stehen kommen wird. Auserwählt für dessen gestalterische Umsetzung wurde in einem Wettbewerb mit Studiencharakter das junge Architektenpaar des «Architecture Club» aus Basel, Pawel Krzeminski und Karolina Slawecka. Sie, die beide auf eine längere Karriere bei Herzog & de Meuron zurückblicken können, haben die renommierten Büros Diener & Diener, Christ & Gantenbein sowie die Arbeitsgemeinschaft von Harry Gugger und Luca Selva ausgestochen.

Die Jury unter dem Vorsitz von Pierre de Meuron betonte, das sich über 30 zum Teil internationale Büros beworben hätten. Dass man schliesslich vier in Basel beheimatete Architekten zur Weiterbearbeitung einlud, «hatte nichts damit zu tun, dass wir eine lokalen Brille getragen hätten», sagte de Meuron an der gestrigen Medienkonferenz. Vielmehr hätten die vier Büros sich besonders ausgezeichnet im Umgang mit dieser «empfindlichen Zone» innerhalb des Stadtgebildes mit all ihren historischen Gebäuden in der Schon- und Schutzzone. Ausserdem hätten die vier Finalisten eine grosse Offenheit in den entsprechenden Diskussionen mit der Jury sowie den Expertinnen und Experten – zu denen auch Mäzenin Sabine Duschmalé-Oeri zählte – an den Tag gelegt.

Ein «Salle Modulable» für jegliche Art von Musik und Performance

Das geplante neue Gebäude im eigentlich zweiten Innenhof der Musik-Akademie, der erste mit Zugang Leonhardsstrasse wird intakt bleiben, haben die siegreichen Architekten auf die bestehende Bibliothek gelegt. Ebenerdig wird man sozusagen auf deren Dach spazieren und Durchblicke gewinnen können. Im oberen Stockwerk wird ein so genannter «Salle Modulable» eingebaut. Laut Direktor Stephan Schmidt entspricht diese Flexibilität den heutigen Anforderungen an den Lehr- und Konzertbetrieb einer Akademie: Es handelt sich um einen Raum für Musik und Theater, Proben und Konzerte sowie digitale Musikprojektionen.

Künftig soll die Hochschule durch zwei Ohrmuschel-artige Eingänge am Leonhardsgraben 5 eine «zweite Adresse» in Basel erhalten, sie wird sich also in diese Richtung, gegenüber liegt das Hotel Teufelhof, deutlich sichtbarer der Stadt zuwenden, als dies heute der Fall ist. Das bestehende Gebäude entlang des ehemaligen Stadtgrabens aus den fünfziger Jahren wird unter anderem aus Gründen des schonenden Umgangs mit Ressourcen erhalten. Allerdings erhält es eine vorgesetzte Glasfassade und wird seine heutige, recht blasse Erscheinung, die erst noch nicht der Strassenflucht entspricht, verlieren.

Kantonsbaumeister Beat Aeberhard wie auch der kantonale Denkmalpfleger Daniel Schneller zeigten sich erfreut über die von der Jury getroffene Wahl. Schneller schloss mit dem bemerkenswerten Satz: «Für die Denkmalpflege wäre eine Umnutzung der bestehenden Gebäude der Musik-Akademie ein Horror gewesen.» Dass nicht umgenutzt wird, dafür sorgt seit Jahrzehnten die Roche-Familie.