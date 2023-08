Neubau Millionenprojekt auf dem Areal Walkeweg beim Wolf: So steht es um das geplante Schulhaus Die Regierung beantragt beim Grossen Rat 56,2 Millionen Franken für den Bau der künftigen Schule Walkeweg. Dabei ist ein Schulhaus, eine Tagesstruktur sowie eine Aula geplant. Bis die ersten Kinder aber die Schulbank drücken können, dauert es sicher bis 2027.

So soll das neue Primarschulhaus mit der Tagesstruktur und Aula künftig aussehen. Visualisierung: Aequipe GmbH

Noch dauert es eine Weile, bis die Kinder von den 18 Klassen und den zwei Doppelkindergärten auf dem Pausenhof rumrennen und in den Schulzimmern das Ein-Mal-Eins büffeln können.

Wie der Regierungsrat nun bekannt gibt, beantragt er vom Grossen Rat 56,2 Millionen Franken für den Bau der neuen Schule Walkeweg. Konkret sollen auf dem Areal beim Wolf drei Gebäude gebaut werden. Eines wird das neue Schulhaus, und die zwei weiteren Gebäude sind als Tagesstruktur sowie Aula geplant. Unter dem Schulhaus werden zudem zwei Turnhallen erstellt.

Baustart voraussichtlich im 2025

Bis die drei Gebäude gebaut werden können, muss die Regierung den Entscheid des Grossen Rats sowie die behördlichen Genehmigungen abwarten. Wenn dies nach Plan geht, starten die Bauarbeiten im ersten Quartal 2025. «Damit könnte das Schulhaus im August 2027 seinen Betrieb aufnehmen», schreibt die Regierung in ihrer Medienmitteilung.

Im Inneren der Räume steht Holz im Vordergrund. Visualisierung: Aequipe GmbH

Schon länger ist bekannt, dass auf dem Areal Walkeweg über 1000 preisgünstige Wohnungen gebaut werden sollen. Um den künftigen Bedarf an Schulraum decken zu können, plante die Basler Regierung in den letzten Jahren ein Primarschulhaus, ein Kindergarten sowie eine Tagesstruktur an dem Standort.

Der Bau des Primarschulhauses geht nun in die nächste Runde. Während im Dezember 2019 noch Planungskosten von über zwei Millionen Franken beantragt worden sind und zwei Jahre später der Bebauungsplanung beschlossen worden ist, plant die Regierung nun den nächsten Schritt.

Holz und Lehm stehen im Vordergrund

Neben den Ausgaben von 56,2 Millionen Franken, gibt die Regierung weitere Baudetails bekannt. So will man etwa mit nachwachsenden Rohstoffen wie Holz und Lehm bauen, aber auch wiederverwendbare Bauteile benutzen. Dies, «um ein ökologisch verträgliches, recycelbares, ressourcenschonendes und emissionsarmes Gebäude zu schaffen», heisst es weiter.

Die Aula soll ein begrüntes Dach erhalten. Visualisierung: Aequipe GmbH

Für Wärme und Energie sollen Erdsonden-Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen sorgen. Dabei wird die Photovoltaik an den Fassaden und Dächern montiert.