Der Alpen-Blitz setzt auf Swissness: Der aufmerksame Besucher erkennt zum Beispiel Eiger, Mönch und Jungfrau auf der Fassade der Bahn. Kinder ab drei Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen mitfahren, Kinder ab 5 Jahren bereits alleine.

Höher, schneller, besser, neu: Die Herbstmesse variert das Angebot an Bahnen regelmässig. Auch dieses Jahr können wir uns auf neue Bahnen freuen. Dieses Jahr ist für alle etwas dabei...

... für Geniesser

Was die Bewohner und Besucherinnen von Berlin jeden Tag geniessen könnten, bekommt nun auch Basel für zwei Wochen: Eine Aussichtsplattform mit Verpflegungsmöglichkeiten. Zwar befindet sich die Bar nicht wie in Berlin im Drehrestaurant, zur Attraktion gehört jedoch eine Bar, an der man sich sein Getränk für den 360 Grad Rundumblick abholen kann. Mit einer Gesamthöhe von 81 Metern ist der City Skyliner der zur Zeit höchste mobile Aussichtsturm der Welt.



Standort: Kasernenareal

Kosten: Noch unklar.