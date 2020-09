Neue Basler Trinkwasser-Pumpanlage spart Energie

Nach 60 Jahren Dauerbetrieb seien insbesondere die Pumpen der alten Anlage aus den 1960er-Jahren sanierungsbedürftig gewesen, teilten die IWB am Dienstag mit. Aus heutiger Sicht seien sie zudem überdimensioniert und unflexibel im Betrieb gewesen.

Die neue Pumpstation könne nun sehr flexibel auf den jeweils aktuellen Trinkwasserbedarf der Basler Haushalte reagieren, heisst es weiter. Dieser könne das Jahr hindurch sehr stark variieren. An heissen Sommertagen sei der Trinkwasserverbrauch mehr als doppelt so hoch wie an einem durchschnittlichen Wintertag.

Den höchsten Trinkwasserverbrauch massen IWB in diesem Sommer am 31. Juli. Insgesamt 127'000 Kubikmeter Trinkwasser gelangten an diesem Tag ins Netz, wovon 73'000 Kubikmeter aus der Pumpstation in den Langen Erlen gefördert wurden.