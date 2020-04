Neue Bestimmungen für Basler Märkte: Ein Stückchen Normalität kehrt auf den Marktplatz zurück

Ab Mittwoch Nachmittag um 15 Uhr wird in Basel am Wettsteinplatz zum ersten Mal seit Beginn des Lockdowns wieder frisches Gemüse verkauft. «Das Marktverbot gilt aber nach wie vor», sagt Sabine Horvath vom Präsidialdepartement, das für die Märkte in Basel zuständig ist. Bedingung für die Wiedereinführung von Marktständen sei, dass alle notwendigen hygienischen Massnahmen eingehalten werden. Und noch eine Vorgabe muss erfüllt sein: Pro Marktplatz darf jeweils nur ein einzelner Verkaufsstand stehen. «Ein einzelner Stand ist einem Lebensmittelgeschäft gleichgestellt und dient der Grundversorgung», begründet Horvath diesen Entscheid.

Nicht nur der Wettsteinmarkt, auch andere Quartiermärkte werden diese Woche ein Stück weit wiederbelebt. Und auch auf dem Marktplatz kann ab heute wieder frisches Gemüse und Obst direkt ab dem Hof gekauft werden. Ab sofort sollen an den Arbeitstagen verschiedene regionale Anbieter im Wechsel einen Stand betreuen.

Gemüseabo beim Depot Landhof

Auch am Wettsteinplatz habe man alle Anbieter bei der Wiederbelebung des Marktes miteinbezogen, sagt Martin Lüchinger. Der Co-Präsident des Vereins Wettsteinmarkt ergänzt: Es seien zwei Gemüse-Produzenten dabei gewesen. Einer der beiden wird vorerst jeden Mittwoch den Stand am Wettsteinplatz betreiben. Der andere Hof liefert bereits Waren für den neuen Bestellservice des Vereins. Im Depot Landhof können Interessierte seit vergangener Woche zu den üblichen Marktzeiten am Mittwochnachmittag ihre im Voraus bestellten Gemüsekisten abholen. Auch dieses Angebot wird beibehalten.