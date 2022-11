Neue Erkenntnisse Wälder in der Region Basel leiden je länger je mehr unter Wetter-Extremen Der Verband Wald beider Basel lud das regionale Institut für angewandte Pflanzenbiologie ein, um die neusten Erkenntnisse aus ihrer Studie zum Zustand der Wälder zu präsentieren. Fazit: Dürre, Stürme und starke Regenfälle wirken sich massiv auf die Baumvitalität aus.

An den gelben Verfärbungen der Bäume in der Birsfelder Hard – aufgenommen im Oktober 2022 – sind die Folgen der extremen Trockenheit klar zu sehen. Kenneth Nars

Seit rund 40 Jahren untersuche das regionale Institut für angewandte Pflanzenbiologie (IAP) in Witterswil die Wälder in der Region, schreibt der Verband Wald beider Basel in einer Mitteilung an die Medien. Die neuste Studie des IAP dokumentiere, wie die Wälder unter dem Klimawandel und und den daraus folgenden Extrembedingungen wie Hitzeperioden, lang anhaltende Trockenheit, Starkniederschlägen oder Stürmen leiden.

So bedeute der Wassermangel puren Stress für die Bäume und wirke sich stark auf das Wachstum der Bäume aus. Sven Hopf vom IAP sagte gemäss Medienmitteilung: «Der Grat zwischen Verdursten und Verhungern ist schmal. Entsprechende stressbedingte Schäden erkennen wir alle beim Waldspaziergang sofort, zum Beispiel wenn wir in die Baumkronen blicken und dort viele dürre, abgestorbene Äste sehen.»

Zu wenig Massnahmen auf Bundesebene

Ausserdem sorge die Landwirtschaft für zu hohe unnatürliche Stickstoffeinträge, was das Ökosystem Wald zusätzlich belaste und die Folgen des Klimawandels verstärke. Hopf empfiehlt Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern deshalb, «auf natürliche Verjüngung im Wald – in Kombination mit dem Einbringen neuer Baumarten und Provenienzen (Herkunftsorte) – zu setzen, und Monokulturen zu vermeiden.»

Philipp Schoch, Präsident von «Wald beider Basel» sieht die Beobachtungen der Försterinnen und Förster bestätigt und verspricht eine nochmalige Intensivierung der angesprochenen Massnahmen. Schoch sieht ausserdem Handlungsbedarf beim Bund: «Dieses Thema wurde bisher auf der Bundesebene leider sehr nachlässig behandelt. Möglichkeiten zur Eindämmung dieser Einträge auf regionaler Ebene wird deshalb ein Schwerpunkt unserer Arbeit im 2023 bilden.»

Am 30. November in Witterswil sowie am 6. Dezember als Livestream finden weitere Regionalanlässe statt, informiert der Verband. Auch dort werde die Studie des IAP präsentiert und diskutiert.