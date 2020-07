Neue Geschäftsführerin für Basel Sinfonietta

Daniela Martin tritt ihre neue Stelle am 16. September an, wie die Basel Sinfonietta am Montag mitteilte. Die neue Geschäftsführerin bringe die nötige Erfahrung mit für die Positionierung der Basel Sinfonietta als führendes Orchester für zeitgenössische Musik, heisst es in der Mitteilung.

Daniela Martin ist ausgebildete Musikerin und Literaturexpertin und interessiert sich gemäss dem Communiqué für die ganze Vielfalt der Künste. Sie arbeitete für Künstleragenturen, Kulturinstitutionen und Festivals. Zudem ist sie Mitbegründerin und Geschäftsführerin des auf zeitgenössische Musik ausgerichteten Ensemble Variance in Rouen F.

Die 1980 gegründete Basel Sinfonietta ist ein selbstverwaltetes Orchester mit rund 80 Musikerinnen und Musikern. Diese sind zumeist auf zeitgenössische Musik spezialisiert und arbeiten projektbezogen zusammen.