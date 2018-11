Es klingt nach einer witzigen Kurzmeldung. Beim Rechtsdienst der Freiwilligen Schulsynode (FSS) in Basel gehen in jüngster Vergangenheit vermehrt Meldungen über beissende Schüler ein. Allein in den ersten fünf Wochen nach den Sommerferien wurden drei Lehrerinnen bei der Lehrergewerkschaft vorstellig, die Bisswunden zu beklagen hatten.

Zum Schmunzeln ist den Basler Lehrern aber nicht mehr zumute. Auf den Pausenplätzen und in den Schulzimmern hat die Gewalt zugenommen. FSS-Präsident Jean-Michel Héritier ist alarmiert. «Dass Kinder unter zwei Jahren beissen, ist in der Entwicklungspsychologie bekannt. Wenn sie jedoch bis ins Primarschulalter beissen, dann hat das Kind wichtige Entwicklungsschritte nicht vollzogen», stellt der Pädagoge fest.