Neue Mobilitätsstrategie in Basel-Stadt: So sollen die Ziele erreicht werden

Per 1. Januar 2021 hat der Basler Regierungsrat das revidierte Umweltschutzgesetz und die entsprechende Verordnung in Kraft gesetzt. Bis 2050 soll die Mobilität in Basel-Stadt nur noch emissionsarm erfolgen, damit Klima und Ressourcen geschont werden. Die bisherige Verkehrspolitik soll deshalb akzentuiert und eine neue Mobilitätsstrategie erarbeitet werden.