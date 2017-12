Die neue Museumsstrategie wird politisch in weiten Kreisen wohlwollend aufgenommen, gleichzeitig äussern praktisch alle Parteien mehrere «Aber». Das grösste Lob kommt wenig überraschend von den Grünen, der Partei der zuständigen Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Die Museumsstrategie biete eine gute Grundlage für die Entwicklung der Museumslandschaft. Zu begrüssen sei, dass sich die Regierung klar gegen eine Auslagerung gestellt hat.

Auch die SP attestiert: «Die Museumsstrategie formuliert wichtige Ziele und deutet Wege an, die der Regierungsrat mit den Museen gehen möchte.» Das Papier gebe mehr her, als man befürchtete, so die SP. Die Sozialdemokraten geben sich punkto Kosten kritisch: Der Anteil der Museen am Kulturbudget solle nicht weiter anwachsen. Allenfalls müsste das gesamte Kulturbudget erhöht werden.

Auch die CVP reagiert positiv: «Die Vorlage ist ausgewogen, konsequent und ein klares Bekenntnis zu den staatlichen Museen im Kanton.» Begrüssenswert sei etwa das neue Globalbudget über vier Jahre, welches den Museen einen grösseren Spielraum überlasse.