Die ersten Stellungnahmen zum Variantenentscheid für das Herzstück fielen am Mittwoch sowohl in der Stadt als auch auf dem Land sowie von links bis rechts positiv aus: Mit den beiden Haltestellen Klybeck und Mitte würden zwei der wichtigsten Arbeitsplatzgebiete des Kantons «ideal» erschlossen, kommentiert der Basler Gewerbedirektor Gabriel Barell. Gut sei zudem, dass auf den Bau «unnötiger und teurer» Tiefbahnhöfe verzichtet werde, so Barell.

Martin Dätwyler, Vizedirektor der Handelskammer beider Basel, ergänzt mit Blick auf das gesamte S-Bahnnetz: Neben der Haltestelle Klybeck an der Durchmesserlinie seien die neuen S-Bahnstationen Wolf (Dreispitz), Solitude (Roche) und Apfelsee (Dornach) geplant. «Allesamt Gebiete, die für die Wirtschaft von grosser Bedeutung sind», fügt Dätwyler an.