Liebe Leserinnen und Leser

Bei der bz kommt es dieser Tage zu personellen Rochaden, über die ich Sie gerne informieren möchte. Leif Simonsen (36) leitet neu das Ressort Basel-Stadt. Bisher hat er für die regionalen Seiten der «Schweiz am Wochenende» verantwortlich gezeichnet. Diese Funktion wird nun Benjamin Rosch (30), bisher Redaktor Basel-Stadt, übernehmen. Der bisherige bz-Stadtchef Daniel Ballmer (44) wendet sich auf eigenen Wunsch neuen Aufgaben in unserer Zeitung zu: Er wird das Ressort Baselland verstärken und sich dort unter anderem Themen der regionalen Zusammenarbeit sowie der Wirtschaft widmen. Ballmer wird ausserdem während der Sessionen die bz im Bundeshaus vertreten und so die Verbindung von der nationalen zur regionalen Politik herstellen.

Ich freue mich über diese Veränderungen und wünsche meinen Kollegen viel Erfolg und gutes Gelingen bei ihren neuen, verantwortungsvollen Aufgaben.



Patrick Marcolli, bz-Chefredaktor