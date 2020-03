Neue SP-Grossratspräsidentin Salome Hofer: «Ich am Steuer? Ich hab jetzt schon Angst»

Frau Hofer, Sie haben den Begriff Fleiss aus dem Nähkästchen gezogen. Passt diese Eigenschaft zu Ihnen?

Salome Hofer: Wenn ich mich zu etwas committet habe, dann auf jeden Fall. Aber in anderen Dingen bin ich nicht sehr fleissig. Ich bin zum Beispiel eine klassische 80/20-Person. Wenn etwas zu stark in die Details geht, dann bin ich eher faul. Ich bewundere die Perfektionisten, die alles bis ins letzte Detail gewissenhaft erledigen.

Im Amt der Grossratspräsidentin ist aber Perfektion gefragt. Da geht es teilweise sehr ins Detail, wenn es um die Prozesse geht. Wie lösen Sie das?

Nach mittlerweile elf Jahren im Grossen Rat kann ich glaub sagen: Die gängigen Prozesse beherrsche ich. Wichtig ist ja auch im Rat, dass man mit Unvorhergesehenem richtig umgehen kann. Heute hat beispielsweise die Technik versagt. Es ist besser, das mit Humor und Pragmatismus zu lösen, statt in Panik zu verfallen. Bei den Detailfragen bin ich aber froh, wenn ich zwischendurch den Parlamentsdienst fragen kann.

Waren Sie eine fleissige Schülerin? Oder, etwas böser formuliert: Waren Sie eine Streberin?

Nein, ich war im Gymi faul. Andere Sachen waren mir wichtiger. Das bereue ich auch zum Teil, ich könnte gerne besser Französisch oder Mathe. Ich habe die Prioritäten nicht beim Lernen gesehen, sondern bei der Pfadi, wo ich Leiterin war. Da irgendwelche Übungen vorzubereiten, konnte mich Nachmittage lang fesseln.

Fleiss hat auch viel mit Selbstdisziplin und Ehrgeiz zu tun. Wo trifft man ihre faule Seite an? Etwa beim Sport?

Faul würde ich nicht sagen. Ich treibe gerne Sport. Einen Ehrgeiz oder Siegeswillen habe ich aber nicht. Auch bin ich nicht der Wettkampftyp.

Sie gelten als grosses Polittalent, sind erst 34 Jahre alt und bereits Grossratspräsidentin. Trotzdem kandidieren Sie nicht als Regierungsrätin im Herbst. Ist Ihnen auch da der Wettkampf zuwider?

Möglich, ja. Kommt dazu, dass meine Priorität momentan auf dem Job und dem Grossratspräsidium liegt. Aber es hat schon was. Wenn mich etwas abhält davon, als Regierungsrätin zu kandidieren, dann ist es der Wahlkampf. Es gibt ja diejenigen, die blühen da richtiggehend auf. Ich nicht: Ich habs lieber, wenn man nachher an die Arbeit gehen kann. Ich würde mich als harmoniebedürftigen Menschen bezeichnen.

Wurde am Familientisch nicht viel gestritten, wenn über Politik gesprochen wurde?

Interessant ist ja, dass wir innerhalb der Familie unterschiedliche politische Positionen haben, insbesondere mein Grossvater. Er ist 95, da gibt es Generationenfragen, die aufeinanderprallen. Wir diskutieren viel, aber als Streit würde ich das nicht bezeichnen. Er ist insofern auch nicht verbissen konservativ, als er meine Karriere sehr begrüsst.

Wird man Sie nie in einem Regierungswahlkampf sehen?

Ich bin jetzt 34, da wäre es nicht schlau, alle Türen für immer zuzumachen. Ich bin eine Person, die ziemlich gerne im Jetzt lebt. Aber was in zehn Jahren ist, weiss ich nicht. Es kann sich bis dahin vieles ändern.

Wo müssen Sie im Alltag konkrete Konflikte austragen? Sie wohnen mit Ihrem Freund zusammen. Gibt es gelegentlich Reibereien, weil einer fleissiger ist als der andere, was die Hausarbeit angeht?

Nicht unbedingt wegen des Fleisses, aber wegen der Genauigkeit. Als Vertreterin des eher Ungenauen sage ich auch mal: Jetzt ist gut. Ich habs gern, wenn es ordentlich ist. Aber zu stark in die Details gehe ich nicht. Mein Freund ist da anders. Wenn es darum geht, die Geschirrwaschmaschine einzuräumen, dann gibt es Strukturiertere als mich.

Eng verbunden sind auch Fleiss und Durchhaltevermögen. Haben Sie auch einmal aus lauter Frust den Bettel hingeworfen?

Im Studium ein paar mal fast. Ohnehin bin ich nicht geduldig, wenn es um Dinge geht, die nicht funktionieren. Den Koller hatte ich auch bei der Autoprüfung. Ich hatte mal zwölf Fahrstunden, dachte dann aber: Meine Güte, das geht noch ewig. Und sowieso, was soll ich in der Stadt überhaupt mit einem Auto. Jetzt bin ich aber wieder dran und nehme Fahrstunden.

Warum haben Sie sich doch durchgerungen? Sie wohnen ja immer noch mitten in der Stadt.

Ich habe nicht die Vorstellung, dass ich selbst mal ein Auto besitze. Aber was mich oft nervt, ist, dass ich auf andere angewiesen bin und nie selbst einen Transport anbieten kann. Ich mache beispielsweise nicht gerne Ferien an nur einem Ort. Und wenn ich dann rumreisen will, muss ich in gewissen Ländern gefahren werden, weil das Zugnetz nicht gut ist. Das Problem ist, dass ich die Autoprüfung mache und dann viel zu selten am Steuer sitze. Ich hab jetzt schon ein wenig Angst vor mir selbst (lacht)!