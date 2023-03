Neue Studie Benzidin im Boden: Kanton Basel-Stadt spricht von «haltlosen Vorwürfen» Im Klybeck und im Rosental schlummerten grosse Mengen des giftigen Benzidin im Boden, sagt eine neue Studie. Der Kanton Basel-Stadt schreibt, die Situation sei unter Kontrolle.

Das Rosental-Areal im Kleinbasel. Im oberen Bildrand: Badischer Bahnhof. Bild: Erich Meyer

Der Kanton Basel-Stadt verschleppe Benzidin-Sanierungen – so lautete der Vorwurf des Vereins Ärztinnen und Ärzte für den Umweltschutz (AEFU). Am Sonntag erschien eine Studie, welche diese Aussage mit Zahlen, Dokumenten und weiteren Akten untermauert. Doch der Kanton widerspricht: Dieser erneut vorgebrachte Vorwurf sei «haltlos» und man weise ihn «dezidiert zurück», reagiert am Tag darauf das zuständige Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) Basel-Stadt.

Die Belastungssituation in den in der Studie beleuchteten Arealen Rosental und Klybeck sei unverändert. «Anders als behauptet», schreibt das WSU, «sind die Risiken an den ehemaligen Produktionsstandorten Rosental und Klybeck den Behörden bekannt, soweit diese abgeklärt werden können.» Gefahr für Mensch oder Umwelt bestehe keine.

Sanierung bei Schweizerhalle nicht ausgeschlossen

In der Studie mit dem Titel «Wie Kantone das Ultragift aus den Augen verlieren» wird aufgezeigt, wie stark die Böden im Rosental und im Klybeck, aber auch in Schweizerhalle von der früher dort betriebenen Farbstoffproduktion belastet sein könnten, wozu auch Benzidin verwendet wurde.

Der krebserregende Stoff sei mit allergrösster Wahrscheinlichkeit in grösseren Mengen in den Boden gelangt, schreibt der Autor der Studie, der Basler Altlasten-Experte Martin Forter. Trotzdem hätten die Behörden in Basel-Stadt, aber auch Baselland, das Benzidin-Problem lange vernachlässigt – ganz anders als etwa der Kanton Wallis: Dort habe man genauer hingeschaut.

Unter dem Strich besser weg als die Behörden im Stadtkanton kommen, neben denen im Wallis, auch jene im Baselbiet: Sie hätten die Benzidin-Belastung zumindest in jüngerer Zeit als ernst zu nehmendes Problem anerkannt, schreibt Forter.

Basel-Stadt verspricht Schutzmassnahmen

Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) schliesst eine Sanierung des Bodens in Schweizerhalle nicht aus. Auf Anfrage heisst es, eine Belastung des Untergrunds mit Benzidin sei möglich. Zur «korrekten altlastenrechtlichen Beurteilung» müssten jedoch zuerst die komplexen hydrogeologischen Begebenheiten detailliert untersucht werden. Die Arbeiten stünden vor ihrem Abschluss. Kämen zu hohe Stoffkonzentrationen zum Vorschein, würde das «einen entsprechenden Sanierungsbedarf auslösen».

Im Gegensatz zu Schweizerhalle sind im Rosental und im Klybeck neue Quartiere vorgesehen – darunter auch Wohnungen. Forter warnt: Bei Eingriffen ins Erdreich müsste insbesondere das Baustellenpersonal geschützt werden. Laut der erwähnten Mitteilung des Basler Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt ist die Belastung der genannten Areale mit giftigen Stoffen wohl nur «gering und punktuell».

Trotzdem sei man sich der Gefahr bewusst. Für Bauvorhaben würden «umfangreiche Schutzmassnahmen verfügt». Das gewährleiste den Schutz der Arbeitenden, aber auch der Anwohnerschaft.