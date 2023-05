Neue Studie der Uni Basel 80 Prozent wollen wiederbelebt werden – was ein Herzstillstand bedeutet ist aber den wenigsten bewusst Eine neue Studie der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel zeigt, dass die Bevölkerung überschätzt, wie erfolgreich eine Wiederbelebung nach einem Herzkreislaufstillstand ist. Denn nur etwa 25 Prozent können danach wieder ohne Hilfe zu Hause leben.

Die meisten Befragten einer Studie der Universität Basel möchten zurück ins Leben geholt werden. Dass das in vielen Fällen nicht mehr dasselbe sein wird, sind sich wenige bewusst. Symbolbild: Chris Iseli

Schon nach wenigen Sekunden ohne Sauerstoff, werde das Hirn irreparabel geschädigt, die Chance auf ein Überleben sinke mit jeder Minute, wenn das Herz und der Kreislauf still steht. Das schreibt die Universität Basel in einer Mitteilung zu einer neuen Studie zum Thema Wiederbelebung nach einem Herzkreislaufstillstand.

Es sei heute immer noch eine der häufigsten Todesursachen. Ausserhalb des Spitals überlebe etwa zehn Prozent einen Herzkreislaufstillstand, im Spital überlebe etwa jede fünfte Person. Die Hälfte von ihnen trügen kognitive Einschränkungen davon und nur ein Viertel könne danach wieder selbständig und ohne Hilfe zu Hause leben.

Forschende fordern mehr Aufklärung

Diese krassen Auswirkungen seien vielen nicht bewusst, sagt Sabina Hunziker, Professorin für Psychosomatik und Medizinische Kommunikation in der Mitteilung. Sie hat bei der Studie mitgearbeitet und diese zeigte: Die Überlebenschance wird ohne neurologische Einschränkungen durchschnittlich auf 40 bis 60 Prozent geschätzt. Daher wünschten sich 80 Prozent der Befragten eine Wiederbelebung nach einem Herzkreislaufstillstand. Hunziker sagt: «Wenn die Leute wüssten, dass ihre Überlebenschancen so gering sind und das Risiko von teilweise schweren Hirnschäden gross ist, würden sich wohl viele gegen eine Wiederbelebung entscheiden».

Hunziker und ihre Mitforschenden fordern bessere Aufklärung. Beispielsweise bei Hausärztinnen und Hausärzten, wenn sie über Patientenverfügungen sprechen. Oder man klärt die Patientinnen und Patienten bei Eintritt ins Spital über die Folgen eines Herzkreislaufstillstandes auf, bevor sie sich für oder gegen eine Reanimation entscheiden. So werde es am Universitätsspital Basel gehandhabt. Nur so könnten diese «eine informierte und für sie sinnvolle Entscheidung treffen», sagt Hunziker.