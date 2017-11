So viel Dudelsack wie nur möglich. Das ist das Motto des nächsten Basel Tattoos. Wie Produzent und Gründer Erik Julliard an einer Medienkonferenz verriet, habe man sich bei den Vorbereitungen auf das Militärmusikfestival gefragt: «Sind wir ein schottisches Tattoo mit Swissness oder ein Schweizer Tattoo mit einem schottischen Touch?»

Entschieden hat sich das Organisationskomitee klar für die erste Variante. Dem Publikum zuliebe. Auch einige andere Änderungen, die zum Wohlbefinden der Zuschauer beitragen sollen, wurden fürs kommende Open Air vorgenommen. «Viele Familien kamen auf mich zu und sagten mir, dass sie sich das Tattoo eigentlich gar nicht leisten können», so Julliard.

Deshalb wurden in den Kategorien vier und fünf die Preise gesenkt. Zudem lancierten die Veranstalter gestern ein Spezialangebot: «Für 25 Franken ans Basel Tattoo.» Zu viert kostet ein Ticket für das grösste Open Air-Tattoo auf europäischem Festland also 100 Franken. Dies soll auch als Weihnachtsgeschenk auf Anklang stossen.

Die Nationalmannschaft kommt

Für ältere Zuschauer und solche, die eine weite Anreise haben, gibt es nun zwei Nachmittagsshows – an beiden Samstagen um 17.30 Uhr. Unter der Woche beginnen die Shows bereits um 21 Uhr. So können die Zuschauer nach dem Tattoo ohne Hektik nach Hause.

Und diese Shows haben einiges zu bieten: Über 200 Dudelsackspieler und Trommler formieren sich zu «Massed Pipes and Drums» und werden an elf identischen Vorstellungen auftreten. Damit vereint das Basel Tattoo Dudelsackspieler und Trommler aus vier Kontinenten. Wie Julliard mit einem Augenzwinkern erzählt, wird auch die «Nationalmannschaft» der Schweizer Blasmusik am Basel Tattoo teilnehmen: die Swiss Army Central Band. Oder «der Roger Federer der Veranstaltung», wie Julliard sie nennt.

Aber auch eine andere Schweizer Formation wird am Tattoo 2018 wieder einmal ein Heimspiel haben: das Top Secret Drum Corps, welches vom Organisationskomitee des Events als «Basler Schlegelakrobaten» beschrieben wird. Das Corps wurde von sieben jungen Trommlern, die gemeinsam Fasnacht machten, 1991 gegründet. Seither bereisten sie die Welt und werden nach dem Basel Tattoo direkt weiterreisen an eines der grössten und wichtigsten Tattoos weltweit, das Royal Edinburgh Military Tattoo.

Beziehungen stärken

Doch auch internationale Acts hat das Tattoo zu bieten. Zum ersten Mal kommt ein klassisches Armee-Orchester nach Basel: The United States Army Europe Band & Chorus werden am Rheinufer auftreten.

Obwohl der Vertreter Taylor Criswell Roger Federer nicht kennt, wie er bei der Pressekonferenz zugibt, freut er sich, dass seine Formation ein Teil des Anlasses sein darf: «Wir denken sehr strategisch. Mit unserer Musik möchten wir die Beziehung zwischen den USA und anderen Ländern stärken. Wir freuen uns deshalb, an so einem angesehenen Tattoo teilnehmen zu können», sagt er.

Auch aus Mexico reist eine Gruppe an. Die über 100-köpfige Banda Monumental spielte bereits am Geburtstag der Queen. Mit Aztekentänzen und fröhlicher Mariachi-Musik bringen sie einen Teil ihrer Kultur auf das Kasernenareal mit.