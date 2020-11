Neue Zentrumsnutzung – muss das Riehener Gemeindehaus bald weg?

Der Gemeinderat von Riehen schlägt dem Einwohnerrat vor, im Rahmen einer Testplanung abzuklären und die Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, ob und unter welchen Voraussetzungen das Areal des Gemeindehauses für eine neue Zentrumsnutzung zur Verfügung gestellt werden kann.

Die Testplanung soll zeigen, ob das Gemeindehaus für über zehn Millionen Franken saniert oder abgerissen und an einem neuen Standort neugebaut werden soll. Als möglichen Standort sieht der Gemeinderat den heutigen Bahnhofsparkplatz an der Bahnhofstrasse vor, wo einst die Landi war. Dies schreibt der Gemeinderat im Politikplan 2021–2024. Der Kredit für diese Testplanung muss zuerst noch im Gesamtgemeinderat diskutiert werden – die Sache ist dort wohl aber klar – und wird dann in den Einwohnerrat kommen.