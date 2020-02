Neuer Bus verbindet Euro Airport mit Kleinbasler Messe-Hotels

Nach der Einführung der Basel Citytour vor vier Jahren ist der Airportbus das zweite Angebot, das von Busmiete.ch AG in Basel lanciert wird, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Die Strecke verläuft vom Euro Airport via Grand Casino Basel über die Autobahn in 11 Minuten direkt ins Kleinbasel. Der Shuttleservice wird von morgens um 05.00 Uhr bis 21.30 Uhr abends folgende Hotels anfahren: Swissôtel Le Plaza, Aparthotel Adagio Basel City, Hyperion Hotel Basel, Hotel pullman Basel Europe und das Hotel Dorint.

Ein Gast, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln in ein Kleinbasler Hotel wolle, müsse mit einer Gesamtreisezeit von bis zu 45 Minuten rechnen, Umstieg am Bahnhof und Gehdistanz zum Hotel inklusive, sagt Projektleiter Ralph Winter in der heute verschickten Medienmitteilung. Der Airportbus biete nun Gästen eine kostengünstige Komfort-Option vom Flughafen-Terminal bis vor die Hoteltüre an.