Neuer Hauslieferservice – eine Dienstleistung der Apotheken beider Basel

Um die besonders gefährdeten Kundinnen und Kunden optimal zu schützen, bieten die Apotheken einen Hauslieferservice an, wie der Apothekerverband beider Basel am Mittwoch mitteilt. Er ist schnell und zuverlässig und entlastet zudem die bereits überlastete Logistik in der Schweiz (Post, DHL usw.). So können chronisch kranke Menschen und Seniorinnen und Senioren telefonisch oder per e-Mail bestellen und müssen das Haus nicht unnötig verlassen.

Der Hauslieferservice steht selbstverständlich auch den übrigen Kunden zur Verfügung und hilft, die empfohlenen Schutzmassnahmen des Bundes einzuhalten.