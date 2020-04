Neuer Professor für Strafrecht an der Universität Basel

Prof. Dr. Christopher Geth ist seit 2013 Assistenzprofessor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Bern, seit 2019 mit Tenure Track, und Co-Direktor am Departement Strafrecht. Er wird seine Professur an der Juristischen Fakultät der Universität Basel mit Amtsantritt auf den 1. Februar 2021 aufnehmen, wie die Uni Basel am Dienstagmittag mitteilt.

Geths Forschungsprofil umfasst die klassischen Bereiche des schweizerischen Straf- und Strafprozessrechts, mit Schwerpunkten im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs, im Beweisrecht sowie im Wirtschafts- und Medizinstrafrecht. Er lebt in Riehen, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.