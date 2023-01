Neueröffnung Es gibt nur ein Menü: Restaurant Concordia will mit besonderem Konzept punkten Seit drei Wochen ist das Kleinbasler Restaurant Concordia in Betrieb, das Gemüsegerichte mit Weinbegleitung ins Zentrum stellt. Ein Augenschein im Kleinbasel.

Neue Kräfte am Werk. Das «Concordia»-Team (v r.): Till Szabó, Elena Allendörfer, Marlon Kunze, Marco Gräni. Bild: Juri Junkov

Till Szabó könnte mit seinen 2,05 Metern Basketballer sein. Stattdessen ist er Koch. Er hat sich eine Arbeit ausgesucht, bei der eine Übergrösse nicht gerade zum Vorteil gereicht. Immer wieder mal muss er die Giraffe imitieren, wie sie am Wasserloch ihre Beine auseinanderspreizt, um sich kleiner zu machen. Und wenn er wie gerade jetzt an den Tisch kommt, um nach Unverträglichkeiten und Allergien zu fragen, geht er ebenfalls tief in die Knie. Er tut dies ohne sichtbare Anstrengung. «Ich bin sehr schüchtern», kokettiert er, «und weiss deshalb nicht, ob ich heute nochmals vorbeikomme.»

Was verständlich wäre. Aber nicht wegen seiner angeblichen Schüchternheit, sondern weil es an einem normalen Abend so viel zu tun gibt. Till Szabó ist mit seinen 26 Jahren einer von zwei Teilhabern im Restaurant Concordia an der Ecke Haltingerstrasse/Claragraben.

Vor drei Wochen öffnete das Lokal erstmals seine Pforten. Mit einem besonderen Konzept: Es gibt nur ein Menü (für 85 Franken). Vier Gänge, ein Amuse-Bouche, dazu eine Brotzeit. Insgesamt kommen 13 verschiedene Gerichte auf den Tisch. Und zwar in dessen Mitte. Denn es wird geteilt, alle sollen von allem probieren.

Raffinierte Variationen

Alle Gänge sind an diesem Abend fleischlos. Trotzdem verzichtet das «Concordia» auf das Label als vegetarisches Restaurant. «Wir brauchen das nicht», findet Szabó. Auch deshalb nicht, weil durchaus mal das Fleisch eines Wildtieres auf dem Teller landen kann; er sei in Kontakt mit einem Jäger im Schwarzwald, der sich melde, sobald er «etwas Spannendes» erlegt habe. «Im Zentrum steht bei uns klar das Gemüse», sagt der Chefkoch.

Bild: Juri Junkov

Ein wichtiger Bestandteil des kulinarischen Konzepts ist die Weinbegleitung, die 55 Franken kostet. Und da kommt der andere Inhaber ins Spiel: Marco Gräni. Er wirkt als Weinexperte hinter den Kulissen. Im Service wird er vorerst nicht zu sehen sein. «Das ist ein eigener Beruf», erklärt er am nächsten Morgen, als wir ihn in seiner Weinhandlung Wild Wines an der Ecke Haltingerstrasse/Klybeckstrasse besuchen – ein Katzensprung vom «Concordia» entfernt. «Ich möchte das jedoch baldmöglichst lernen.»

Gräni war lange in der Organisationsentwicklung der Swisscom tätig, bis er vor zwei Jahren beschloss, sich beruflich neu zu organisieren. Der 38-jährige Familienvater hatte schon immer eine Passion für Weine und eröffnete Wild Wines.

Kochen ist Spitzensport

Till Szabó, der im mittlerweile geschlossenen «Zum Onkel» ganz in der Nähe Küchenchef gewesen war, fragte ihn spontan, ob er die passenden Weine zu den Gerichten liefern könne. Gräni liess sich nicht zweimal bitten.

Till Szabó sitzt am selben Morgen im Gästeraum seines Restaurants vor einem Cappuccino. Um elf Uhr verliessen die letzten Gäste am Vorabend das Lokal. Er blieb noch anderthalb Stunden länger, um aufzuräumen.

Abends abzuschalten, findet Szabó schwierig. Oft denkt er weit nach Mitternacht über neue Kreationen nach: «Zwischen drei und vier Uhr nachts ist meine kreativste Zeit», sagt er. Dann kämen ihm die tollsten Gerichte in den Sinn.

Der Bauch macht die Rezepte

Reichlich Fantasie bewies er auch, als er das Lokal vor ein paar Monaten erstmals besichtigte. «Es war wenig einladend, doch irgendwo habe ich doch etwas gesehen.» Nämlich ein Lokal, in dem er seinen Traum verwirklichen kann, «den Traum vom eigenen Restaurant mit einem tollen Team».

Szabó erlernte den Beruf nach einem abgebrochenen Wirtschaftspsychologiestudium bei Michael Baader im «Teufelhof», noch während der Lehre gründete er die Glacemanufaktur Löööv und kochte später im «Igniv by Andreas Caminada».

Von Baader bekam er mit auf den Weg, dass ein Koch kein Rezeptbuch braucht, sondern mit dem Bauch kochen soll, von «Teufelhof»-Besitzer Raphael Wyniger, dass der direkte Kontakt mit dem Gast wichtig ist, um zu begreifen, wer ins Restaurant kommt. «Da hilft Schüchternheit natürlich nicht», sagt Till Szabó mit einem Augenzwinkern.