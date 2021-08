Neues Lokal Einzelne Stücke statt ganze Pizzen: Der Pizzapass kommt nach Basel Kommenden Herbst eröffnet die Pizzeria «O» ihr Lokal am Barfi. Sie wirbt mit einem modernen Konzept: statt grossen und runden Pizzen gibt es einzelne Pizzastücke in allen Grössen und mit allen Belägen.

Das Basler Pizzakonzept «O» öffnet im Herbst sein Lokal am Barfi. Ali Ahmeti

Diesen Herbst kommt «O» nach Basel, ein Lokal, dass mit Pizzastücken für jeden Hunger wirbt. Die Idee der moderne Pizzeria soll «von diversen Reisen ins Ausland, unter anderem nach Rom» inspiriert sein, sagt Silvan Meyer, Sprecher von «O». Er verweist auch auf die «Pizza al Taglio»-Kultur, die im Ausland gelebt wird. «Pizza al taglio» bedeutet Pizza am Stück. Diesem Prinzip folgt das Konzept von «O», so will man durch diverse Grössen die Möglichkeit offen halten, viele verschiedene Variationen anzubieten. «Die gute alte Prosciutto darf auch Mal etwas zur Ruhe kommen», so Meyer.

Die Liebe zur Pizzakultur ist präsent bei «O». Jedoch sagt Meyer: «Was uns bei aller Pizzaliebe gefehlt hat, ist das wirkliche Know-how in der Teigproduktion.» Dafür holte man einen Pizzaiolo aus Italien in das Team. Dieser hat seine Ausbildung in Italien gemacht und bringt die Erfahrungen von dort mit.

Pizzapass für 180 bis 365 Tage

Die Pizzastücke sollen voraussichtlich fünf Franken kosten. Für Lernende, Schüler und Studierende soll es spezielle Rabatte geben, so Meyer. Fans des Snacks haben die Möglichkeit, einen Pizzapass über die Website von «O» zu kaufen. Davon werden zwei Variationen angeboten: ein Pass für 180 Tage, der andere für 365 Tage. Damit kann man sich, für die Zeit des Passes, jeden Tag ein Gratisstück holen. Es sei aber auch geplant, die Inhaberinnen und Inhaber des Passes langfristig einzubeziehen. «Sei dies durch exklusive Einladungen zu Tastings oder durch Meinungsbefragungen, die unser Angebot beeinflussen», sagt Meyer.

Das exakte Datum der Eröffnung kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht definitiv mitgeteilt werden, die Lieferung des Pizzaofens habe sich verzögert, erklärt Meyer. Er versichert aber: «Die Umbauarbeiten im ‹O› am Kohlenberg sind jedoch in vollem Gange und werden per Mitte September vollständig abgeschlossen sein.»