Neues Testzentrum im Universitätsspital Basel

In den vergangenen Wochen sind die Ansteckungszahlen national und regional wieder stark angestiegen. Dies führt auch dazu, dass sich wieder mehr Menschen testen lassen wollen, so das Universitätsspital Basel am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Bereits im Mai habe man deshalb mit der Planung eines neuen Testzentrums begonnen. Seit man sich nicht mehr in der Predigerkirche testen lassen kann, werden die Tests in einem provisorischen Testraum durchgeführt.

In den letzten sechs Wochen sei parallel dazu die ehemalige Schwimmhalle im Gebäude Klingelbergstrasse 30, in dem sich auch das Personalrestaurant befindet, zu einem grossen Test- und Triagecenter (TTC) ausgebaut worden.

Die Kapazitäten von bis zu 750 Personen pro Tag würden auch bei einer starken Zunahme der positiven Fälle reichen, um die nötigen Tests durchzuführen, so das Unispital. Es bestehe ausserdem immer noch die Möglichkeit, im Notfallzentrum einen Test durchzuführen. Dies sei besonders ausserhalb der Öffnungszeiten und bei starken Symptomen zu empfehlen.