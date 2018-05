Österreichische Filmessayistin

Die grosse, spannungsreiche Klammer dieses Filmfests zeigt sich auch im zweiten Ehrengast, der renommierten österreichischen Dokumentarfilmerin Ruth Beckermann. Seit über 40 Jahren ist sie als hartnäckig recherchierende Filmessayistin tätig. Die Tochter von Holocaust-Überlebenden kreist in ihrem Werk auf immer neue Weise um Fragen der jüdischen Identität.

In Wien geboren, war sie selber viel unterwegs auf den oft schmerzlichen Spuren jüdischer Existenz, hat in Tel Aviv gelebt und in Paris und New York studiert. Das Unterwegssein, sowohl im Inhalt wie in der Form, ist zum Prinzip ihres filmischen Schaffens geworden. Im Wettbewerb ist als Schweizer Premiere ihr jüngstes Werk, «Waldheims Walzer» (2018), zu sehen, eine ironisch-bittere Abrechnung mit einer «Gedächtnislücke».

Vor zwei Jahren war Ruth Beckermann bereits einmal bei Bildrausch präsent und gewann damals mit «Die Geträumten», einem hochsensiblen Film über den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan, den Hauptpreis des Festivals. Und jetzt sind mit «Die papierene Brücke» (1987) und «American Passages» (2011) zwei weitere wichtige Filme von ihr im Programm. Beckermanns Filme leisten Widerstand, sie denken das Vergangene mit der Aktualität zusammen, sie weiten den Blick von der eigenen Familiengeschichte ins Universelle. Dem Filmrausch-Team gelingt es immer wieder verblüffend gut, vielfältige Fäden zu spannen, die Kontinuität und Variation im anspruchsvollen Filmschaffen sichtbar machen.

Zwischen diesen Polen rollt das Bildrausch-Programm einen breiten Teppich aus für unterschiedlichste Filmsprachen. Innert fünf Tagen sind 27 Filme aus 12 Ländern zu sehen, von Argentinien bis Portugal, von Polen bis zu den Philippinen.

16 der Filme flimmern erstmals über eine Schweizer Leinwand. Die internationale Jury wird gebildet vom Briten Simon Fields, Filmdozent, -kurator und -produzent, der griechischen Filmemacherin und Produzentin Athina Rachel Tsangari und der portugiesischen Regisseurin Teresa Villaverde. Sie werden zum Abschluss des Festivals den Hauptpreis «Cutting Edge» vergeben, um den 13 Filme im Wettbewerb kämpfen.

Eindrückliche Milieustudien

Der dritte Ehrengast des Festivals ist die britische Regisseurin Clio Barnard, deren Filmarbeiten gerne mit jenen von Ken Loach verglichen werden. Es ist dieser realistische Blick auf die einfachen Leute in ihren Klassenverhältnissen, dem aber immer auch eine nicht romantisierende Poesie, ein subtiler Witz und eine unverbrüchliche Sympathie für die Figuren innewohnt. Barnard fokussiert dabei stark auf die Frauen und ihre Kinder. Bereits mit ihrem Debütfilm «The Arbor» (2010), einer experimentellen Dokufiktion über die alkoholkranke britische Dramatikerin Andrea Dunbar, hat sie für Aufsehen gesorgt. Gezeigt wird jetzt in Basel auch ihr erster Spielfilm, «The Selfish Giant» (2013), mit zwei Jugendlichen im Milieu von Arbeitslosigkeit und Familienzerfall.

Die Palette ist breit. Und es ist wie immer an echten Festivals: Es gibt viel Neues und Ungewohntes zu sehen. Dafür gibt es nur eine Doppelregel: Sich die nötige Portion Neugier leisten und sich risikofreudig darauf einlassen.





8. Bildrausch Filmfest Basel: 30. Mai bis 3. Juni. Infos und Programm: www.bildrausch-basel.ch