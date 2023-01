Neujahrsempfang Von Glück reden: Die Handelskammer läutet das Basler Wirtschaftsjahr ein An ihrem traditionellen Neujahrsempfang begibt sich die Handelskammer beider Basel in philosophische Sphären: Was es mit dem Glück alles auf sich hat, fragt Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter.

Elisabeth Schneider- Schneiter und Überraschungsgast Röbi Koller beim Empfang. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Happy Evening! Wer in diesen Zeiten einen Jahreswechsel so sorglos und feierlich begehen kann wie die Handelskammer beider Basel (HKBB), kann tatsächlich von Glück sprechen. In diesem Sinn war es nur folgerichtig, dass Handelskammer-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter am Montagabend in den Räumlichkeiten der UBS vor rund 750 Gästen das Phänomen «Glück» ins Zentrum stellte – der schwierigen Weltlage angemessen ganz ohne Ironie oder Wortspielereien.

Die Fragen, die Schneider-Schneiter in ihrer Rede stellte, haben in der Menschheitsgeschichte schon zahlreiche Philosophen beschäftigt. Beispielsweise: «Ist Glück haben etwas anderes als glücklich sein?» Für die HKBB-Präsidentin ist klar: Die beiden Begriffe unterschieden sich nicht wesentlich: «Wir sind glücklich, wenn wir etwas erreicht haben. Und umgekehrt: Vieles können wir nur erreichen, wenn wir glücklich sind.»

«Wohlaustarierte Politik»

In Bezug auf die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse in der Region wurde Schneider-Schneiter danach deutlicher: «Wir können von Glück reden, dass Bundesrat und Parlament das OECD-Paket der globalen Mindeststeuer verabschiedet haben.»

Elisabeth Schneider-Schneiter und Martin Dätwyler Bild: Nicole Nars-Zimmer

Ihr Appell an die anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer: «Wir brauchen im Juni Ihre Hilfe an der Urne.» Schliesslich hielt sie noch ein Plädoyer für die soziale Marktwirtschaft, «ein in die Jahre gekommener Begriff» und die damit verbundene «wohlaustarierte Politik». Und dann gab sie die Bühne frei für den professionellen Fernsehglücksbringer: Röbi Koller von der Sendung «Happy Day».