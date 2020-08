Neun neue Coronavirus-Infektionen in den beiden Basel

Im Kanton Baselland stieg die Gesamtzahl der bislang registrierten infizierten Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons auf 941 an. In Basel-Stadt waren es am Mittwoch 1076 Infektionen. In Baselland wurden seit 31. Juli 17, in Basel-Stadt im selben Zeitraum 22 Neuinfektionen registriert.