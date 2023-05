NEUTRALITÄTSDEBATTE Bundesrätin Viola Amherd in Basel: «Wir können nicht nur profitieren, sondern müssen auch etwas leisten» Verteidigungsministerin Amherd sprach am Montag an der Universität Basel zur Sicherheitspolitik des Landes. Einmal mehr brachte sie ihre Haltung zum Ausdruck, dass der Handlungsspielraum der Schweiz im Ukraine-Krieg grösser ist als genutzt.

Bundesrätin Viola Amherd im Gespräch mit Gottlieb Keller von der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Basel. Bild: Kenneth Nars

«Wir können nicht davon ausgehen, dass uns immer alle helfen werden und wir nichts beitragen. Und das ist auch nicht korrekt als eines der reichsten Länder der Welt.» Diese deutlichen Worte wählte Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd am Montagabend in der Aula der Universität Basel. Die Statistisch-Volkswirtschaftliche Gesellschaft Basel hatte sie zu einem Gespräch zur aktuellen Sicherheitspolitik der Schweiz geladen.

Es ging um die Auslegung der Schweizer Neutralität im aktuellen Ukraine-Krieg und etwa um die Frage, ob die Schweiz 65 eingemottete Leopard-2-Kampfpanzer an Deutschland weitergeben soll. Der nördliche Nachbar hatte die Schweiz um dessen Verkauf gebeten, um wiederum an die Ukraine gelieferte Panzer ersetzen zu können. Amherd sagte: «Wir könnten 25 Panzer zurückgeben, ohne dass die Verteidigungsleistung der Schweiz darunter leidet.» So könne die Schweiz etwas zur Sicherheit in Europa beitragen.

Haltung der Schweiz könne Rüstungsindustrie gefährden

Dass die Schweiz einen Beitrag leisten müsse in der aktuellen Situation, betonte Amherd mehrmals. Ebenso, dass diesbezüglich Verbesserungspotenzial bestehe. Bereits im März äusserte sie öffentlich Zweifel an der ablehnenden Haltung der Schweiz bei der Wiederausfuhr von Waffen in die Ukraine. So bezeichnete sie diese in einer Rede vor Offizieren der Schweizer Armee als «nicht hilfreich». Daraufhin warf ihr die SVP vor, gegen das Kollegialitätsprinzip verstossen zu haben.

In der Basler Aula stelle ein junger Mann aus dem Publikum die Frage, wie Amherd die Schweizer Neutralität definiere. Man müsse klar zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik unterscheiden, sagte sie. Während der Spielraum bei Ersterem klar definiert sei, könne die Schweiz bei Zweiterem flexibler sein.

So sei es etwa klar, dass die Schweiz einem Land, das sich in einem Konflikt befinde, keine direkten Waffen liefern dürfe. Im Krieg in der Ukraine, wo der Aggressor klar definiert sei, dürfe man aber andere Länder auch nicht daran hindern, Unterstützung zu leisten. Wenn die Schweiz punkto Wiederausfuhr von Kriegsmaterial auf der aktuellen Linie bleibe, dann werde das auch für die hiesige Rüstungsindustrie ein Problem. So habe es etwa in den Niederlanden eine Motion gegeben, künftig nicht mehr in der Schweiz einzukaufen, weil die Flexibilität dadurch eingeschränkt werde.