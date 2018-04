Hans-Peter Wessels ist durchaus bewusst, dass er mit seinem Vorpreschen seine SP-Genossen herausfordert: Mit einem Gastkommentar in der gestrigen bz setzt sich der Basler Verkehrsdirektor vehement für den umstrittenen Gundelitunnel ein, den seine Partei unbedingt verhindern will. Eine entsprechende Motion wird nächste Woche im Grossen Rat debattiert.

«Es ist gut möglich, dass der eine oder andere den Kommentar in den falschen Hals bekommt», sagt Wessels. «Aber als Exekutivmitglied muss ich damit leben, dass meiner Partei nicht immer alles gefällt.»

Tatsächlich: Während der Basler Gewerbeverband oder die Baselbieter FDP Wessels in den sozialen Medien zujubeln, goutieren es viele Sozialdemokraten nicht, dass sich ihr Regierungsmitglied derart gegen die eigene Partei engagiert. In der Grossratsfraktion werde das sicher noch Diskussionen auslösen. «Hans-Peter Wessels lehnt sich da schon etwas aus dem Fenster raus», sagt auch SP-Präsident Pascal Pfister. «In der Partei dürften einige enttäuscht sein, dass er diesen Weg wählt und das Thema nicht intern bespricht.»

«Mit dem Kopf durch die Wand»

Auch SP-Grossrätin Tanja Soland hält das Vorgehen über einen Gastkommentar für «nicht besonders schlau». Aus ihrer Sicht sei es erfolgsversprechender, wenn der Verkehrsdirektor das direkte Gespräch gesucht hätte. «Manchmal will er etwas mit dem Kopf durch die Wand.»

Immerhin sei die Haltung der Fraktion zum Gundelitunnel klar, ist sie sich mit Präsident Pfister einig. Das sieht Fraktionskollegin Dominique König-Lüdin ähnlich: «Wessels bewegt sich nicht immer auf Parteilinie.» In solchen Fällen würde sie sich von ihm eine pointiertere links-grüne Haltung wünschen. Das sei aber innerhalb von Fraktion und Partei zu klären. «Ich will Wessels’ Verhältnis zur Partei nicht in der Öffentlichkeit ausdiskutieren.»

Denn das Verhältnis zwischen Wessels und seiner Partei sei schon seit einiger Zeit angespannt. Das erklären mehrere SP-Grossratsmitglieder, die ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchten, um nicht als Nestbeschmutzer zu gelten. Enttäuscht sind sie etwa nach den ganzen Diskussionen vom letzten Jahr um die umstrittene BVB-Million. Die Partei sei dem unter Druck geratenen Verkehrsdirektor beigestanden, weshalb viele Sozialdemokraten nun von Wessels mehr Parteitreue erwarten würden. Sein bz-Gastkommentar werde nun aber von vielen im Gegenteil als Provokation aufgefasst.

Kommt hinzu, dass es in den letzten Wochen und Monaten verstärkt zu Differenzen zwischen Wessels und seiner Partei gekommen ist. Gegen den Willen des Verkehrsdirektors beharrte das Parlament zum Beispiel erst kürzlich auf einem verstärkten Lärmschutz an der Osttangente. Dabei bekam Wessels sein Fett weg – gerade aus der eigenen Partei: «Es liegt schon lange ein pfannenfertiges Projekt in der Schublade», betonte etwa Verkehrspolitiker Jörg Vitelli. «Ich verstehe nicht, warum sich das Baudepartement so bockbeinig verhält.»

Eine Watsche setzte es für Wessels zudem wegen des Centralbahnplatzes ab. In den vergangenen Jahren seien wegen der Unübersichtlichkeit und der Unfallgefahr auf dem Platz immer wieder Vorstösse eingereicht worden, die jeweils beantwortet worden seien. Passiert aber ist nie etwas. Dennoch wollte Wessels nichts wissen von einem neuen Vorstoss für mehr Sicherheit, was im Parlament ganz schlecht ankam. Oder das Landhof-Parking: Auch hier gehen die Meinungen zwischen dem SP-Regierungsrat und seiner Partei weit auseinander.

Wessels bereut nichts

Und nun auch noch der Gundelitunnel: Während sich die SP-Fraktion vehement gegen das 600-Millionen-Projekt wehrt, kämpft Wessels mindestens genauso so heftig dafür. In seinem Gastkommentar wirft er seiner Fraktion vor, dass sie «punkto Gundelitunnel und Autoverkehr im Gundeli ein Denkverbot» verhängen wolle. Er hoffe, dass der Grosse Rat kommende Woche auf diesen «radikalen Schritt» verzichtet. Der Gundelitunnel als teil einer stadtnahen Tangente könne eine ähnlich positive Wirkung entfalten wie die Nordtangente für das St. Johann-, das Horburg- und das Klybeck-Quartier, die vom Durchgangsverkehr entlastet worden seien und so eine völlig neue Lebensqualität gewonnen hätten.

Parteipräsident Pfister kann sich nicht vorstellen, dass es wegen Wessels’ Gastkommentar in der SP-Fraktion noch zu einem Umdenken kommt: «Wir haben der Motion schliesslich nicht einfach aus Jux zugestimmt», sagt er. Dennoch versucht er, den Ball flach zu halten. Zwischen Fraktion und Regierungsvertretern könne es schliesslich immer wieder zu unterschiedlichen Haltungen kommen.

Das sieht Verkehrsdirektor Wessels genauso und bereut deshalb seinen Gastkommentar auch nicht: «Ich richte das Fähnlein nicht jeweils nach dem Wind aus – auch wenn das selbst in der eigenen Partei nicht alle toll finden.»