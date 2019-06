Entsprechend betont Silvia Meister, Präsidentin des Nordwestschweizer Jodelverbands (NWJV) aus Matzendorf SO, dass Basel keineswegs so unbedeutend fürs Jodeln sei, wie vielleicht auch viele Basler dächten. Basel sei schon in den 1910er-Jahren das Zentrum des Jodelns in der Nordwestschweiz gewesen. Heute seien die Aktivitäten in den vier Kantonen des Unterverbands des Eidgenössischen Jodler-Verbands (EJV) gleichmässig verteilt – ebenso die Nachwuchsprobleme. Meister ist persönlich in die Organisation des Basler Jodlerfests involviert, ebenso wie Willi Meuwly. Er ist Präsident des Jodlerclubs «Echo Basel» von 1934.

Fasnacht, Tattoo, Tinguely – die Kulturstadt Basel ist für vieles europaweit bekannt. Jodeln werden die meisten wohl eher nicht mit der Stadt in Verbindung bringen. Und doch darf Basel in einem Jahr, vom 26. bis 28. Juni 2020, das 31. Eidgenössische Jodlerfest austragen. Das ist selten genug, aber nicht das erste Mal: Ausserhalb der Jodlerszene dürfte das kaum jemand wissen; aber Basel war 1924 Gastgeber des ersten Schweizer Jodlerfests überhaupt.

Viele Stücke komponieren Jost und Reck selbst. Denn auch bei Naturjodlern werde keineswegs improvisiert, sondern ein fester Ablauf befolgt. Mit ihren Kompositionen bestreiten Jost und Reck auch ganze Konzerte; ihr bisher grösster Auftritt war der Fernsehgottesdienst am letztjährigen Pfingstsonntag in der Elisabethenkirche, wofür sie eine eigene Jodlermesse komponierten. Doch den beiden geht es nicht nur um grosse Auftritte. Wie sie «urbanes Jodeln» wirklich verstehen, zeigen sie, wenn sie einfach auf der Strasse oder in Parks singen oder den «Klangraum auschecken», wie Jost das Singen unter Brücken und in Unterführungen nennt. «Wir beschallen alles, was da ist», sagt Reck.

Seit 33 Jahren jodelt Meuwly in Basel und hat in dieser Zeit 14 Klubs verschwinden sehen. «Die Szene in Basel ist klein», sagt er mit Blick auf die heutige Situation. Deshalb sei es schwierig gewesen, die Basler Jodler von der Ausrichtung des Fests zu überzeugen. Doch auch er bestätigt den guten Ruf der Basler Jodler, vor allem aber der Baselbieter: Neben vieren der fünf verbliebenen Basler Jodelchöre, Echo Basel, Alphüttli Basel, Stadt-Jodler Basel-Riehen und dem Ersten Frauen-Jodel-Chörli Basel, sind auch die Jodlerklubs aus Muttenz und Gelterkinden im OK vertreten.

Wo es in Basel Jodelkonzerte gibt

Die Situation des Jodelns in Basel lässt sich am besten als Insiderszene bezeichnen. «Die Interessierten wissen, wo sie in Basel Jodel hören können; die Veranstaltungen sind gut besucht», sagt Meuwly. Das Echo Basel hat ein Jahreskonzert und singt am Basler Schwingertag, in Altersheimen und auf privaten Feiern oder Firmenanlässen. Dennoch sei die Szene in der Öffentlichkeit nicht sonderlich bekannt; dafür gibt es laut Meuwly noch nicht genügend Veranstaltungen. Die Hoffnung von Echo Basel ist, bis zum Jodlerfest einige neue Projektsänger zu gewinnen.

Jost und Reck sind beide keine gebürtigen Basler: Sie kommt aus Gerzensee im Bernbiet, er aus Altstätten im Rheintal. Sie sind beide Künstler und interpretieren das Jodeln entsprechend als Kunstform. Das zeigt ihr ganzer Auftritt: «Die Optik ist sehr wichtig und muss mit dem Singen Hand in Hand gehen», sagt Jost. Ihre Tracht, die die beiden eigens für sich kreierten, soll unabhängig modern und urban wirken und sich in ihrer schwarz-weissen Farbgebung doch an Basel anlehnen. Die Tracht sei keine Imitation und erst recht keine Parodie, versichert Reck: «Es ist deutlich spürbar, dass wir Tracht tragen, weil wir uns in einem langen Prozess damit auseinandergesetzt haben. Wir haben uns gefragt, wie eine zeitgenössische Tracht aussehen müsste.»