Nicole Berneggers Leben nach «Voice of Switzerland»: «Ich gestalte mein Musikleben jetzt selbst»

Ihr Alltag als Künstlerin hat sich in den letzten zwei Jahren stark verändert. Markiert «Alien Pearl» eine Art Wiedergeburt? Nicole Bernegger: Das kann man schon sagen. Nach «The Voice of Switzerland» hatte ich Schwierigkeiten, meinen musikalischen Weg zu finden. Vor zwei Jahren trennte ich mich schliesslich von meinem Label und vom Management. Ich wechselte die Band und stellte um mich herum ein komplett neues Team zusammen. Jetzt arbeite ich mit alten Weggefährten, welche die gleiche Ästhetik und dieselbe Musik lieben wie ich und ebenfalls aus der Region sind. Lukas Isenegger, meinen Gitarristen, kenne ich zum Beispiel seit fünfzehn Jahren. Er spielte schon in meiner ersten Band, The Kitchenettes, und ist jetzt wieder an Bord. Und mit meiner neuen Managerin Steffi Klär verbindet mich eine lange Freundschaft. Dieses Umfeld inspiriert mich sehr. Befreit es Sie auch? Auf jeden Fall. Ich war nach dem letzten Album blockiert und schrieb kaum noch neue Songs. Ich mochte die Leute, die sich bei Universal um meine Karriere kümmerten, aber wir hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, wohin es musikalisch gehen sollte.

«Alien Pearl» – die wahre Seele Sie hat alles richtig gemacht. Nicole Bernegger hat sich von den Fesseln ihres Casting-Erfolgs gelöst, eine Band nach eigenem Gusto zusammengestellt und in einem Studio nach eigener Wahl ein neues Album aufgenommen. Der deutsche Komponist und Produzent Christian Lohr hat schon mit Joss Stone und James Morrison gearbeitet. Er war eine gute Wahl. In seinem Studio in Bayern nahmen die Sängerin und ihre Band neun Songs auf, die sich durch eine organische, warme und abgespeckte Produktion und den Klang echter VintageInstrumente auszeichnen. Erdiges Schlagzeug, der natürlich warme Klang akustischer oder halbverzerrter Gitarren und ein groovender, blubbernder Bass prägen die Arrangements. Und dann ist da diese Stimme – grossartig in Szene gesetzt, beseelt und frei von stereotypen Attitüden. Bernegger kommt ganz ohne stimmliche Gimmicks aus und bleibt stets sich selbst. Das ist ihre Stärke. Das dritte Album der Birsfelderin zelebriert einen an die 60er- und frühen 70er-Jahre erinnernden Soul mit gelegentlichen Americana-Momenten. Es bringt Berneggers Vision überzeugend auf den Punkt und wirkt authentischer und lebendiger als seine Vorgänger, «The Voice» von 2013 und «Small Town» von 2015. Als Zückerchen gibts auf «Yes I Gotta Say No» zudem ein Solo der holländischen Saxofonistin Candy Dulfer (die am Samstag ein ausverkauftes Konzert im Basler Atlantis gab). Nicht einmal das wirkt aufgesetzt – Daumen hoch. (leh)

Heute halten Sie die Kontrolle über Ihre Karriere in den eigenen Händen. Sie haben das neue Album selbst herausgebracht und sind zusammen mit Ihrer Managerin für alles zuständig. Ja, ich setze die Prioritäten und entscheide, wo wir Geld und Zeit investieren. Und vor allem entscheide ich, wie meine Alben tönen sollen. Ich gestalte mein Musikleben jetzt selbst. Die beiden Alben, die nach Ihrem Sieg bei der Castingshow erschienen, waren von der Produktion her auf modern getrimmt. Der Soul auf «Alien Pearl» klingt dagegen roh und authentisch. Die beiden Alben, vor allem das erste, waren für meinen Geschmack tatsächlich zu aufgepeppt. «Alien Pearl» wurde dagegen mit echten Instrumenten eingespielt und hat einen natürlichen Sound. Es klingt ein bisschen nach den 60er-Jahren, soll aber keine Kopie sein – so wie es The Kitchenettes waren. Diese Band war total retro. Wir zelebrierten den Northern Soul der 60er-Jahre und ich wollte möglichst originalgetreu wirken. Natürlich hört man auch «Alien Pearl» meine Liebe zu dieser Epoche an, aber das Album steht für einen selbstständigen Soul und ist im Hier und Jetzt verankert. Ich konnte ausserdem kompromisslos umsetzen, was mir vorschwebte, ohne auf marketingtechnische Fragen Rücksicht nehmen zu müssen. Das tat dem Album gut.

