Am Montag ereignete sich ebenfalls kurz vor der Schweizer Grenze ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Auf der A98 zwischen den Ausfahrten Lörrach-Mitte und Lörrach-Ost befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Wanderbaustelle, die mit einem Lastwagen, Anhänger und Warnschildern abgesperrt war. Ein 26-jähriger Autofahrer überholte dort direkt vor der Absicherung mehrere Fahrzeuge und prallte frontal in den Anhänger.

Der Golf wurde nach rechts geschleudert und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Ford. Beide Autofahrer erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Es entstand laut Polizei der Verdacht, dass der Mann am Steuer eingeschlafen war.