Noch eine Massenkündigung für Mieter in Basel – jetzt triffts das Gotthelfquartier

Im Gotthelfquartier kommt es nun ebenfalls zu einer Massenkündigung: Es geht um die Hausnummern Sennheimerstrasse 50, 52 und 54. Wie der Basler Mieterverband am Montag mitteilte, sind in einer Liegenschaft der Zurich Versicherung 26 Mietparteien davon betroffen. Erst vergangene Woche kam es im Gellert in einer Liegenschaft zu einer Kündigung von 45 Mietparteien.

In beiden Fällen ist die Zurich Versicherung Eigentümerin der Liegenschaften. Der Mieterverband warnte bereits vor einer «Masche», die auch im Gotthelfquartier zur Anwendung komme. Wer eine Erklärung unterzeichne, dürfe etwas länger bleiben - verzichte aber auf sämtliche Einsprachen gegen rechtswidrige Kündigungen und Baugesuche sowie auf ein längeres Bleiberecht von bis zu vier Jahren.