Normalarbeitsvertrag für Hauspersonal nach dreissig Jahren revidiert

Beinahe dreissig Jahre lang war der Normalarbeitsvertrag (NAV) des Hauspersonals im Kanton Basel-Stadt unverändert geblieben. Nun hat der Regierungsrat eine revidierte Version des Dokuments verabschiedet. Dieser soll nun insbesondere die veränderte Rolle der 24-Stunden-Betreuung durch Angestellte, die im selben Haushalt wohnen, berücksichtigen.

Mit dem neuen NAV will der Kanton der gestiegenen Bedeutung der Betreuung von unterstützungsbedürftigen und älteren Personen gerecht werden. So sollen die Rahmenbedingungen für das Hauspersonal den Verhältnissen der modernen Arbeitswelt angepasst werden – entsprechend wurden Regelungen zu Überzeit, Pausen- und Ruhezeit sowie eine Präsenzzeit eingeführt, die insbesondere in der 24-Stunden-Betreuung von zentraler Wichtigkeit sei, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Weiter enthält der Vertrag Schutzvorschriften für schwangere Frauen und jugendliche Arbeitnehmer.

Nicht mehr im NAV enthalten ist hingegen die bisherige Anwendbarkeitshürde von vier Stunden pro Woche. Das heisst: Auch Arbeitgeber, die etwa eine Reinigungs- oder Pflegekraft nur für wenige Stunden pro Woche beschäftigen, müssen den NAV künftig anwenden. Hierdurch soll allen Arbeitnehmern im Haushalts-Sektor, also auch solchen ohne Vollpensum, derselbe Schutz zuteilwerden. Will ein Arbeitgeber künftig zuungunsten des Hauspersonals vom NAV abweichen, so ist dies nur noch via schriftlichem Einzelarbeitsvertrag möglich. Der NAV tritt ab dem 1. Oktober dieses Jahres in Kraft.

Den Anstoss zur Revision hatte der Bund gegeben: Er arbeitete einen Modell-Arbeitsvertrag für die 24-Stunden-Betreuung aus und wies die Kantone an, diesen in ihre bestehenden NAV für das Hauspersonal zu implementieren. Basel-Stadt ging nun einen Schritt weiter und nutzte die Vorgabe aus Bern gleich für eine Totalrevision des beinahe dreissig Jahre alten Reglements.