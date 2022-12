Nothilfe Basel-Stadt stellt weitere 250'000 Franken für die Ukraine zur Verfügung Die finanzielle Unterstützung soll Nothilfemassnahmen sowie Lieferungen von ausgedientem Sanitäts- und Feuerwehrmaterial zugutekommen.

Insgesamt eine Million Franken hat Basel-Stadt bisher an die Ukraine gespendet. Archivbild: Roland Schmid

Der Kanton Basel-Stadt stellt für Nothilfemassnahmen und Materiallieferungen weitere 250'000 Franken für die Ukraine zur Verfügung. Seit Beginn des Krieges im Februar hat der Kanton mit Spenden an Hilfsorganisationen das Land mit insgesamt einer Million Franken unterstützt.

Mit den zusätzlichen finanziellen Ressourcen sollen weitere Nothilfemassnahmen umgesetzt und ausgedientes Sanitäts- und Feuerwehrmaterial geliefert werden. «Gemäss Informationen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten besteht in der Ukraine landesweit ein enormer Bedarf an Sanitätsfahrzeugen», schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung.

Man sei daher daran, in Kooperation mit dem Bund und der Stadt Zürich, gebrauchte, für den Einsatz in der Ukraine taugliche Sanitätsfahrzeuge zu beschaffen und in das Land zu bringen.