Notizen aus der Stadt Versprechen und Abgrund zugleich Beim Café Flore an der Basler Klybeckstrasse treffen Welten aufeinander. Blick auf eine Ecke der Stadt, die Ort des Übergangs und Brennpunkt zugleich ist. Patrick Marcolli

Anfang und Ende: Das Café Flore an der Ecke Klybeck- und Florastrasse. Bild: Kenneth Nars

Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau oder Karl Lagerfeld sind hier nicht eingekehrt. Nein, das Café Flore im Kleinbasel strahlt nicht mit so viel Geist und Grösse in die Welt wie das legendäre «Café de Flore» am Pariser Boulevard Saint-Germain.

Dort, wo früher die Maeglins Blumen verkauften und die Florastrasse in die Klybeckstrasse mündet, finden aber viele Expats, Künstlerinnen und Künstler und Lebemenschen temporären Unterschlupf bei Crémant und Käse. Etwas Grossstadt-Flair à la française, das Basel guttut, auf jeden Fall.

Es lohnt sich, diese Ecke unter die Lupe zu nehmen. Sie ist nämlich Ort des Übergangs und Brennpunkt zugleich. Sie ist Versprechen und Abgrund in einem und zeigt beispielhaft, was aus dieser Stadt geworden ist und was werden könnte.

Berlin-Kreuzberg im Taschenformat

Am Anfang der Klybeck- und der Florastrasse gelegen, ist das «Flore» der erste Ort eines neuen Kleinbasel. Jenes Kleinbasel, dessen Niedergang mit den Häuserbesetzungen an der Florastrasse und am Unteren Rheinweg Ende der Siebzigerjahre und vor allem den darauffolgenden Aufwertungen zu einer pittoresken Wohnstrasse abgewendet wurde.

Jenes Kleinbasel, das sich zum Rhein hin öffnete, und vor allem jenes, das sich in den vergangenen Jahren entlang der Klybeckstrasse bis zur Dreirosenbrücke und entlang der Feldbergstrasse herausgebildet hat. Berlin-Kreuzberg und Berlin-Neukölln im Taschenformat – mit Cafés, Restaurants, Kreativwirtschaft und Hipstern statt Malochern.

Hinten am Horizont, an der Fortsetzung der Klybeckstrasse jenseits des Dreirosen-Brückenkopfes, wo die Bewohner dieses Viertels einst unter Gift und Galle speienden Schloten im Dienst der Grosschemie ihr Brot verdienten, winkt das urbane Grossversprechen: Klybeckplus heisst das Projekt, mit dem sich die Stadt endgültig von der schmutzigen Vergangenheit trennen will.

Klybeckplus wie eine Fata Morgana

Doch wir sind noch immer an der Klybeckstrasse 5, beim «Flore», und Klybeckplus ist höchstens eine Fata Morgana. Die Gäste mit ihren an den Hosenbund geklemmten Badges, die ihnen Zutritt zu den cleanen Campus von Roche und Novartis verschaffen, strömen zum Apéro herein.

Die Realität um das ­«Flore» herum ist aber eine ganz andere. Von clean keine Spur. Die nigerianischen Kügeli­dealer gehen hier gleich im halben Dutzend und offen ihrem Geschäft nach. Nähert sich ein Polizeiauto, verschwinden sie wie von Zauberhand, nur um Momente später wieder wie aus dem Nichts aufzutauchen. Suchtkranke Menschen in bemitleidenswertem Zustand überqueren die Strasse und fragen an den Tischen nach etwas Münz oder reden einfach mit sich selbst.

Niemand scheint sich daran zu stören, für die Expats im «Flore» sind diese Erscheinungen Teil des Phänomens (Gross-)Stadt, für die Einheimischen Alltag. Die vier, fünf kleinen Läden vis-à-vis an der Klybeckstrasse scheinen jeglichen Aufwertungsbemühungen zu trotzen. Verstaubte Brautmode und mehr oder weniger frische Früchte werden feilgeboten und der Coiffeursalon daneben heisst, sicherlich völlig ohne Ironie, «Final Cut».

Es gibt die Realität nur im Plural

Wo sind wir hier? In einer Stadt, die sich mit ihrem Geld ganze Strassenzüge vergoldet? In einer Stadt, die von ausländischen Medien als das Silicon Valley der Biotechnologie bezeichnet wird? In einer Stadt, die Denkmälern huldigt und die Häuser der Kultur prächtig ausstattet?

Um von gesellschaftlichen und politischen Rissen wie jüngst den Auseinandersetzungen zum 1. Mai weniger überrascht zu werden, könnte ein Aperitif im «Flore» helfen. Mit der Realität verhält es sich nämlich wie mit der Perspektive auf Wahrheit: Es gibt sie nur im Plural.