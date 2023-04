Novartis-Campus Neues Szenelokal: Das «Basso» feiert Freitag und Samstag Eröffnung Das Basler Kollektiv «Squadra Basso» hat die Restaurantfläche im Sockel des Novartis-Hochhauses am Elsässerrheinweg übernommen. Das Restaurant soll ein neuer Hotspot im St. Johann werden – auch nachts. Damit wird ein weiterer Schritt hin zur Öffnung des Novartis Campus vollzogen.

Das «Basso» am Elsässerrheinweg ist durchdesignt. Der Restaurantteil hat über Mittag und am Abend geöffnet. Bild: Kenneth Nars

Stilvoll, grossräumig und hip: Das neue Restaurant «Basso» im Erdgeschoss des Asklepios-Hochhauses auf dem Novartis-Campus öffnet heute Freitag seine Türen. Während der zweitägigen Eröffnungsfeier werden den Besucherinnen und Besuchern kleine Grüsse aus der Küche serviert und ein breites musikalisches Programm geboten.

Mit der Eröffnung ihres Restaurants zieht abermals ein Projekt der Firma «Squadra Basso» ins St. Johann. Das Lokal, angeschlossen am Elsässerrheinweg, das ursprünglich als Pop-up-Projekt gedacht war, soll nicht bloss ein Lokal für Novartis-Mitarbeitende werden, sondern «baselweit Menschen anziehen», wie es Till Schmidlin ausdrückt, Mitgründer des «Bassos».

Das Konzept des Lokals: «Beiz, Bar und Beats». Die Speisekarte der Beiz enthalte einzelne «Bites», erklärt Schmidlin. Beispielsweise besteht das Tasting-Menü «einfach bringen» aus vier oder sechs kleinen vegetarischen Gerichten, die Preise bewegen sich im mittleren Segment. Die Bar ist das verbindende Element zwischen Beiz und Beats. «Beats» ist auf den Clubraum im «Basso» bezogen. «Wir werden freitags und samstags bis um zwei Uhr morgens einen Clubbetrieb führen», sagt Schmidlin.

Ein Lokal, das trotz junger Leute für alle sein soll

Das Szenelokal soll aber nicht «nur» junge Menschen ansprechen. «Egal, wie alt man ist oder wie man angezogen ist – das soll ein Ort für alle sein», sagt Till Schmidlin. Das Ziel ist es den Ort zu allen Tageszeiten zu beleben und allen Gästen etwas zu bieten, sagt Schmidlin.

Ihr grosser Vorteil: die Nähe zum Rhein. «Es gibt wenige Betriebe, die so nahe am Wasser sind», sagt Schmidlin. Man erhoffe sich, besonders in den heissen Monaten vom Standort profitieren zu können und damit die basel-städtische Bevölkerung an den immer noch eher kargen Elsässerrheinweg zu locken.

Das «Basso» am Rheinufer beim Novartis-Campus eröffnet neu. Bild: Kenneth Nars

«Kitchenklub» – der Gast darf in die Küche laufen

Ein spezielles Konzept, das sich die jungen Basler Gastronomen ausgedacht haben, nennen sie Kitchenklub. Jeweils samstags könne man im Restaurant in die Küche spazieren, um seine Teller selbst bei den Köchinnen und Köchen zu holen. Serviert werden auch hier Gerichte in «Bite»- oder Häppchen-Form, ganz der Linie ihres Konzepts entsprechend.

«Wir haben eine riesige Küche. Die Infrastruktur bietet diese Möglichkeit», sagt Schmidlin. Damit soll die Distanz zwischen Küche und den Gästen verschwinden. Er sagt: «Wir hoffen, dass dadurch spannende Gespräche entstehen.»