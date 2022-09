Novartis Campus Neues Zentrum: Novartis will in Basel 100 Millionen Franken in Biologika investieren Mit dem Aufbau des neuen Entwicklungszentrums schafft Novartis auf dem Basler Campus ein Kompetenzzentrum für Biologika. Dieses werde nach Angaben des Pharmakonzerns die Kapazitäten und Fähigkeiten für die frühe technische Entwicklung weiter stärken.

Ein Blick auf den Novartis Campus Basel. Novartis

Novartis will in Basel 100 Millionen Franken in die Entwicklung von Biotherapeutika der nächsten Generation investieren. Wie der Pharmakonzern am Montag mitteilt, soll in dem eben eröffneten neuen Campus bis 2026 ein modernes Biologikazentrum für die frühe technische Entwicklung entstehen.

Dieses neue Zentrum soll eine bestehende Einrichtung im Klybeck Areal ersetzen. Zusammen mit dem bestehenden Biologikaforschungszentrum der Novartis Institutes for Biomedical Research werde auf dem Campus in räumlicher Nähe ein Kompetenzzentrum für Biologika entstehen. Biologika sind Medikamente, die aus biologischen Substanzen hergestellt werden. Sie werden zum Beispiel in der Krebstherapie und zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen wie Rheumatoide Arthritis oder Schuppenflechte eingesetzt.

Die Investition ist laut Novartis «Teil einer Multi-Millionen-Dollar-Investition». Dabei will das Unternehmen neben der Schweiz auch Kapazitäten an bestehenden Standorten in Slowenien und Österreich ausbauen.

Die Investition untermauere «die Bedeutung des Novartis Campus in Basel als einen der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsstandorte des Unternehmens weltweit», schreibt Novartis. Als nächsten Schritt in der Weiterentwicklung soll neben dem eben eröffneten Infopavillon ab dem 3. Oktober auch der Novartis Campus während den Arbeitszeiten für die Öffentlichkeit geöffnet werden. (sat/aib)