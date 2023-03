Novartis Campus Öffentliche Führungen: Basel Tourismus bietet Rundgänge auf Novartis Campus an Ab sofort können Interessierte den Campus des Pharmariesen geführt erleben. Die Rundgänge sollen der Öffentlichkeit nebst vielfältiger Architektur auch Einblicke in die Geschichte des ehemaligen Industrieareals ermöglichen.

Seit Oktober 2022 ist der Novartis Campus für die Öffentlichkeit zugänglich. Bild: Kenneth Nars

Rund 90 Minuten dauert ein geführter Rundgang über den Novartis Campus. Einmal im Monat bietet Basel Tourismus Interessierten die Möglichkeit, «einzigartige Einblicke in die Geschichte und Gegenwart des einstigen Industrieareals zu erhalten und Wissenswertes über die im Masterplan entworfenen Ideen zu erfahren», schreibt Basel Tourismus in ihrer Medienmitteilung.

Die öffentlichen Führungen finden in der Regel einmal im Monat am Samstag statt und werden in Deutsch angeboten. Während der Art Basel gibt es Führungen in englischer Sprache. Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung bei Basel Tourismus erforderlich. Auf Anfrage seien auch Gruppenführungen möglich, schreibt Basel Tourismus.

Zudem ermöglicht eine Teilnahme am Rundgang einen kostenlosen Besuch in der Ausstellung «Wonders of Medicine» im Novartis Pavillon, der im letzten Jahr fertiggestellt wurde. Die Ausstellung umfasst Themen wie die Rolle von Pharmafirmen bei der Entwicklung innovativer Medikamente und Therapien, den menschlichen Körper sowie Chancen und Herausforderungen im Gesundheitswesen.