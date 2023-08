Talentförderung Für die Forscherinnen und Forscher von morgen: Das Schullabor zieht auf den Novartis Campus Das Pharmaunternehmen eröffnete heute das neue School Lab. Schülerinnen und Schüler sollen so für die Naturwissenschaften begeistert werden.

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Bäumlihof forschen im Novartis School Lab. Bild: zvg

Pillen befüllen, Sonnencremes herstellen oder Antibiotika-Resistenzen untersuchen: Jährlich besuchen rund 3000 Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz und dem benachbarten Ausland das School Lab von Novartis. Fast täglich kommt eine Schulklasse, einige reisen sogar aus Norddeutschland an.

In den Workshops, die zwischen eineinhalb und sechs Stunden dauern, werden den Kindern und Teenagern verschiedene Aspekte der Naturwissenschaften näher gebracht. Bei Primarschulen geht es vor allem um den menschlichen Körper und seine Sinne. In den höheren Stufen werden die Themen aber auch sehr anspruchsvoll.

Das Angebot ist beliebt: Die Termine im School Lab sind meist für mehrere Monate ausgebucht. Über 110'000 Kinder haben in den vergangenen 30 Jahren bereits geforscht und experimentiert.

«Konkrete Vorstellung, wie sich moderne Wissenschaft anfühlt»

Gegründet wurde das Schullabor 1993 von Ciba-Geigy, einer der zwei Vorgängerfirmen von Novartis. Entsprechend befand es sich seither auf dem Werk Klybeck. Zum 30-jährigen Jubiläum ist das Labor, das 24 Praktikumsplätze bietet, nun umgezogen. Die Schülerinnen und Schüler forschen nun im Erdgeschoss mitten im Novartis Campus.

Die neuen Räumlichkeiten wurden gestern im Beisein von Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt eröffnet. «Die Schülerinnen und Schüler erhalten im School Lab eine konkrete Vorstellung, wie sich moderne Wissenschaft anfühlt», sagte er in seiner Rede.

Talentförderung gegen den Fachkräftemangel

Neben den Workshops werden im School Lab auch Ferienprogramme angeboten, etwa eine «Discovery Week» und eine «Life Science Week» für Sekundarstufe und höher. Ausserdem ist das School Lab an diversen Berufsmessen präsent und unterstützt Gymnasiasten bei der Maturarbeit.

Denn letztlich geht es dem Unternehmen auch um Talentförderung. «Wir haben ein grundsätzliches Interesse, dass bei Jugendlichen früh das Interesse am MINT-Bereich geweckt wird», sagt Novartis-Schweiz-Chef Matthias Leuenberger, nicht zuletzt mit Blick auf den Fachkräftemangel. MINT steht für «Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik».

Einen siebenstelligen Betrag hat Novartis deshalb in den Umbau gesteckt. Und auch die laufenden Kosten würden sich in diesem Rahmen bewegen. Eine Auswertung, wie viele der Kinder und Jugendlichen, die im School Lab waren, sich später für einen Beruf im Bereich Naturwissenschaften entscheiden, gibt es nicht. «Es ist uns ein Anliegen, bei den Schülerinnen und Schülern eine positive Einstellung zur Wissenschaft zu fördern, auch wenn das dann nicht zwangsläufig in einer naturwissenschaftlichen Karriere mündet», sagte Reinhardt.