Novartis-Nachfolgerin Elanco entlässt 94 Mitarbeitende in Basel

Elanco, damals noch eine Tochter des US-Pharmakonzerns Eli Lilly, übernahm per Anfang 2015 weltweit über 3'000 Mitarbeitende, darunter auch gut 350 an den Standorten Basel und Saint-Aubin im Kanton Freiburg. Viele dieser Angestellten werden nun aber entlassen, wie SRF am Mittwoch berichtet.

«Elanco wird in Basel 94 Stellen abbauen», bestätigt eine Unternehmenssprecherin Recherchen von «Schweiz aktuell». Grund dafür sei die Integration der Tiergesundheitssparte vom deutschen Chemie- und Pharmaunternehmen Bayer. Elanco habe diese per August für 6,9 Milliarden Dollar gekauft.

Entlassungen geschehen in drei Phasen

Die Entlassungen beginnen laut SRF jetzt und dauern bis im Juni 2021. Betroffen seien in Basel die Bereiche Forschung und Entwicklung mit 50 Stellen, Mergers und Acquisitions mit 27 sowie 17 in weiteren Funktionen.

«Der Standort Basel wird auch in Zukunft eine Reihe kritischer Rollen halten, etwa in der Unterstützung der Produktion, Qualitätssicherung, Forschung & Entwicklung und im Verkauf», betont Elanco gegenüber «Schweiz aktuell». Trotzdem sollen nach dem Abbau nur noch rund 110 Angestellte in Basel verbleiben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Elanco Personal entlässt. Bereits im März 2017 hatte das Unternehmen 48 Stellen in Basel gestrichen.