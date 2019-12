Novartis unterbreitet Übernahmeangebot für The Medicines

Wie der Konzern erst vor wenigen Tagen mitgeteilt hatte, beläuft sich der komplette Kaufpreis auf annähernd 10 Milliarden US-Dollar. Das Angebot läuft laut Mitteilung am 3. Januar 2020 um Mitternacht ab, sofern es nicht verlängert wird.

Wie Novartis vor bereits zehn Tagen mitgeteilt hatte, bietet der Zukauf des Biotech-Unternehmens Novartis die Chance, das Herz-Kreislauf-Portfolio um einen potenziellen Blockbuster zu erweitern. So ist geplant, dass The Medicines in den kommenden Wochen in den USA den Zulassungsantrag für sein cholesterinsenkendes Inclisiran einreichen wird. In der EU soll dies im ersten Quartal 2020 geschehen.