Numerus Clausus für Medizin- und Sportstudium an der Uni Basel

Die Regierung des Kantons Baselland hat die Zulassungsbeschränkung in diesen drei Studienrichtungen genehmigt, wie die Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) am Dienstag mitteilte. Der Numerus Clausus werde in Form von Eignungstests vollzogen.

Der Hochschulrat der Schweizerischen Hochschulkonferenz (SHK) hatte am Montag den Eignungstest für das Medizinstudium wie ursprünglich geplant auf den 3. Juli festgelegt. Es bestehe eine Notfallplanung, falls der Test wegen der Corona-Pandemie nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden könne, heisst es in der Mitteilung der BKSD.