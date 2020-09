Nun fordern auch Linke eine Lösung der Bettlerproblematik in Basel

Seit mehreren Wochen ist eine starke Zunahme an Bettlern in Basel zu beobachten. Osteuropäische Familien nehmen Parks und Spielplätze in Beschlag, lassen sich gemäss Augenzeugenberichten für eine längere Zeit hier nieder. Im Wahlkampf ist das für die bürgerlichen Parteien ein gefundenes Fressen. Sie werfen den Linken vor, sich im Grossen Rat für die Abschaffung des Bettelverbots eingesetzt zu haben. «Offensichtlich hat sich das bis nach Osteuropa herumgesprochen», schrieb die SVP in einer Medienmitteilung.

Atici fordert mehr Geld für Bildung von Roma

Die Linke machte bisher einen Bogen um das Thema. Nun aber preschen sie vor – und das gleich auf nationaler Ebene. Der Basler SP-Nationalrat Mustafa Atici wird kommende Woche einen Vorstoss in Bundesbern einreichen, in welchem er auf die Zustände in Basel-Stadt aufmerksam macht. Auch er anerkennt die Probleme. «Ich bewege mich selbst viel in der Stadt und habe auch beobachtet, dass es plötzlich viel mehr Bettler gibt», sagt er.

Auch Atici will sich dagegen wehren, dass Basel «zum neuen Hotspot für Bettler» wird, wie er sagt. Er fordert allerdings, dass das Problem an der Wurzel angepackt wird. Will heissen: Dass die Schweiz mehr Geld in die soziale Integration der Roma-Minderheiten in ihren Herkunftsstaaten Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Slowakei investiert.

«Ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Entwicklungsprozess hat sich in den letzten Jahren leider kaum verbessert», schreibt Atici im Vorstoss, welcher der bz vorliegt. Und: «Nicht wenige Roma, die mit den Behörden in Kontakt kommen, sind Analphabeten.» Die mangelnde soziale Integration und die Ausgrenzung berge «gewaltiges Konfliktpotenzial», führt Atici aus.