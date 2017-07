Widersprüche im Konzept

Bereits jetzt spüren die Standbetreiber die vier gestrichenen Vorstellungen. Und auch der Beschluss, dass sich die Standmieter ab nächstem Jahr am Verkauf der Tickets beteiligen müssen, stand bereits in der Kritik. Eine weitere Ankündigung Julliards könnte das Projekt Tattoo-Street 2018 zusätzlich ins Wanken bringen: Einige Abendvorstellungen werden dann nämlich auf 21 Uhr vorverlegt. «Diese Verschiebung soll die Rückreise für Besucher aus der Innerschweiz oder aus dem Ausland vereinfachen. Der Bahnhof kann so bereits gegen 23 Uhr erreicht werden, was die Heimreise attraktiver gestaltet», sagt er.

Das mag zwar für Besucher aus der ganzen Schweiz den Entscheid erleichtern, fürs Tattoo nach Basel zu fahren, verlockt aber auch dazu, das Areal direkt nach der Vorstellung zu verlassen. Ein Entscheid, der das Konzept, Verpflegungsstände bis in die tiefe Nacht für die Besucher offen zu halten, untergräbt. Bisher kann man aber erst über die diesjährige Tattoo-Street sagen: Sie ist ins Wasser gefallen.