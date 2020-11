Nur noch ein neuer Pächter kann das Basler Swissôtel retten

Normalerweise flanieren in dieser Jahreszeit Touristen aus aller Länder über die Basler Strassen. Nicht so dieses Jahr, denn kaum eine Branche trifft das Coronavirus so sehr wie den Tourismus. Manche Hotels haben seit dem ersten Lockdown geschlossen, andere kämpfen darum, sich über Wasser zu halten, indem sie andere Projekte planen. Schliesslich gibt es auch jene, die müssen ihre Pforten für immer schliessen. Selbst die grössten Hotels sind vor einer dauerhaften Schliessung nicht sicher. Die Herausforderungen, die das Coronavirus mit sich bringt, sind zu gross.

Hotel soll aber vorerst offen bleiben

Nachdem für das Swissôtel Zürich bereits Insolvenz beantragt wurde, stehen nun auch die Betreiber des Swissôtel Le Plaza Basel am Messeplatz vor der Pleite. Das Hotel, so heisst es in einer Medienmitteilung des Markengebers Accor von gestern Montag, soll vorerst weiterhin geöffnet bleiben. Die weiteren Schritte obliegen dann der Insolvenzverwaltung. Derzeit sei man auf der Suche nach einem neuen Pächter, damit «die Präsenz der Marke Swiss­ôtel in der Schweiz gestärkt werden kann», heisst es.

«Schwächung für Destination Basel»

Der Verlust des Swissôtel Le Plaza Basel wiege schwer, sagt Daniel Egloff, Direktor von Basel Tourismus. «Es trifft das grösste Hotel der Stadt und entsprechend viele Menschen könnten ihre Stelle verlieren.» Die Situation sei frustrierend, weil die Branche unverschuldet in eine existenzbedrohende Lage geraten ist. Ähnlich sieht es Franz-Xaver Leonhardt, Vorstandsmitglied von Hotelleriesuisse Region Basel: «Das bedeutet eine Schwächung für die Destination Basel.»

Als Auftakt einer grösseren Pleitewelle in der Basler Hotellerie sehe er die Situation nicht. «Die zweite Welle kam nicht überraschend, aber früh. Wir brauchen einen langen Atem, aber wir werden aus dem Winterschlaf erwachen.» Leonhardt zeigt sich zuversichtlich. Bereits nächstes Jahr soll eine Erholung spürbar sein. «Die zweite Hälfte von 2021 wird besser.» (dgo)