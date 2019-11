Nur wenige Stunden, um für Asylsuchende eine Unterkunft zu finden - Bund setzt Kantone unter Druck

Um 15 Uhr geht bei Rolf Rossi ein Mail vom Staatssekretariat für Migration ein. Darin wird dem Baselbieter Asylkoordinator mitgeteilt, wie viele Asylsuchende er in seinem Kanton unterbringen muss. Wenige Stunden haben er und seine Mitarbeitenden Zeit, um in einer der 86 Gemeinden eine Unterkunft für die zugewiesenen Personen zu finden. Am nächsten Morgen treffen die Asylsuchenden auf der Asylkoordinationsstelle in Liestal ein, mit Sack und Pack. Sie erhalten dort alle wichtigen Informationen. Den Weg in die jeweilige Gemeinde gehen die Asylsuchenden dann alleine. Dieses Vorgehen wird schweizweit angewendet.

Statistisch gesehen sucht der Kanton für rund fünfzig Personen pro Monat eine neue Bleibe. «Es ist keine kontinuierliche Zuweisung. Mal kommen Einzelpersonen, mal kommt eine sechsköpfige Familie», sagt Rossi. Meist kommen sie aus dem Bundesasylzentrum Bässlergut in Basel. Meist haben Rossi und sein Team weniger als einen halben Tag Zeit, zusammen mit den Gemeindebehörden eine Lösung zu finden. «Am nächsten Morgen sind die Asylsuchenden dann bei uns», berichtet Rossi.